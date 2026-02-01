हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्टोर लॉन्च के दौरान फैमिली के साथ दिखी तमन्ना भाटिया, कैजुअल में भी लगी बेहद ग्लैमरस

स्टोर लॉन्च के दौरान फैमिली के साथ नजर आईं एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया. उनके सिंपल मेकअप और कैजुअल लुक ने जीता सबका दिल. इवेंट में फैमिली के साथ दिखी बेहद खुश.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 12:41 PM (IST)
स्टोर लॉन्च के दौरान फैमिली के साथ नजर आईं एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया. उनके सिंपल मेकअप और कैजुअल लुक ने जीता सबका दिल. इवेंट में फैमिली के साथ दिखी बेहद खुश.

तमन्ना भाटिया स्टोर लॉन्च के दौरान फैमिली के साथ आई नजर. उनके आउटफिट और उनके मेकअप ने लोगों का जीता दिल. इस खास इवेंट में एक्ट्रेस का कैजुअल लेकिन एलिगेंट लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया.

तमन्ना भाटिया स्टोर लॉन्च के दौरान बेहद ही सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आई.
तमन्ना भाटिया स्टोर लॉन्च के दौरान बेहद ही सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आई.
उन्होंने व्हाइट कलर का ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहना था जिसमें लेस और रफल देखने को मिली.
उन्होंने व्हाइट कलर का ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल टॉप पहना था जिसमें लेस और रफल देखने को मिली.
Published at : 01 Feb 2026 12:41 PM (IST)
