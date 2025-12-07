हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी टूटने के बाद स्मृति-पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम से हटाई साथ वाली तस्वीरें!

शादी टूटने के बाद स्मृति-पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम से हटाई साथ वाली तस्वीरें!

Smriti Mandhana UNFOLLOW Palash Muchhal On Instagram: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना ने अपनी शादी कैंसिल होने के बाद, अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. स्मृति और पलाश लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद से शादी करने वाले थे. मगर अब कपल की शादी टूट गई. स्मृति ने खुद पोस्ट करके ये कंफर्म किया कि उनकी शादी टूट गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश की मैरी डी'कोस्टा नाम की लड़की के साथ चैट वायरल हुई, जिसमें वह स्मृति के साथ रहने के बावजूद डी'कोस्टा को फ्लर्टी टेक्स्ट करते दिखे. यहीं से दोनों के बीच अनबन की अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं.

पलाश की पर्सनल चैट सामने आने के बाद स्मृति मंधाना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया. उन्होंने अपनी शादी टूटने की खबरों को कंफर्म  किया. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करने की बात कही. 

इसके बाद उन्होंने पलाश को अपने इंस्टाग्राम पर  अनफ़ॉलो कर दिया है. इसके साथ  ही उन्होंने अपनी पलाश के साथ वाली कुछ तस्वीरें और शादी का कंटेंट हटा दिया है.पलाश ने स्मृति को अपने इंस्टाग्राम अनफॉलो कर दिया जबकि उन्होंने कोई तस्वीर या पोस्ट अभी तक नहीं हटाई है.

शादी टूटने के बाद स्मृति-पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम से हटाई साथ वाली तस्वीरें!

 

पलाश मुच्छल ने धोखा देने के आरोपों पर दिया रिएक्शन
स्मृति मंधाना को धोखा देने और शादी टूटने के विवादों पर पलाश ने सफाई दी.पलाश ने लिखा- 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं. यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपटूंगा.

आशा है कि एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखें, जिनके सोर्स कभी पहचाने नहीं जाते. हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे.'


शादी टूटने के बाद स्मृति-पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम से हटाई साथ वाली तस्वीरें!

पोस्ट में पलाश ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई करने धमकी दी, जिन्होंने उनके बारे में  गलत जानकारी शेयर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा - 'अपमानजनक कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद.'

23 नवंबर को होने वाली थी शादी 
पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. दोनों के घरों में शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो गए थे. हल्दी-मेहंदी की रस्में अदा की चुकी थीं. मगर अचानक से स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की खबरें आईं. इस तरह यह शादी पोस्टपोन हो गई थी. देखते ही खबरें आने लगी कि पलाश ने स्मृति को धोखा दे रहे थे. इसलिए स्मृति ने मेन टाइम पर शादी तोड़ने का फैसला किया.  

Published at : 07 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Smriti Mandhana Palash Muchhal
Embed widget