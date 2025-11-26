कितना है स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच उम्र का फासला? जानें

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और फेमस म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल अपनी इंगेजमेंट के बाद से ही लाइमलाइट लूट रहे हैं. दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे लेकिन अब किन्हीं कारणों से सेलिब्रिटी वेडिंग पोस्टपोन हो गई. इसी बीच ऑडियंस के मन में भी दोनों के बारे में और जानने को लेकर एक्साइटेड हैं. इसी वजह से हम आज आपको कपल के बीच का एज डिफरेंस बताने वाले हैं.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का एज डिफरेंस

इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर स्मृति मंधाना दुल्हन के जोड़े में सजने वाली थीं. लेकिन अब उनकी इस ग्रैंड वेडिंग पर विराम लग चुका है. क्रिकेटर और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के उम्र के फासले की बात करें तो म्यूजिक कंपोजर का जन्म 22 मई 1995 को हुआ था तो वहीं इंडियन क्रिकेटर का जन्म 18 जुलाई 1996 को. इस हिसाब से दोनों के बीच सिर्फ एक साल का ही एज गैप है.

कब शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी?

खबरों के मुताबिक, फेमस म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और वुमन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना 2019 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अक्सर ही दोनों को एक दूसरे के टूर्स में स्पॉट किया गया और दोनों ही अपने रिलेशनशिप को तस्वीरों के जरिए फ्लॉन्ट भी करते थे. 23 नवंबर को ये कपल शादी के बंधन में बंधने वाला था लेकिन अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबियत बिगड़ने के वजह से शादी को पोस्टपोन्ड करना पड़ा. बाद में खबरें सामने आईं कि पलाश मुच्छल की तबियत भी ठीक नहीं है.

लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुई जिसके बाद खबरें आई किं पलाश ने स्मृति मंधाना के साथ चीटिंग की है. म्यूजिक कंपोजर और मैरी डी कोस्टा नाम की लड़की के बीच का कन्वर्सेशन अब हर जगह वायरल हो रहा है. हालांकि, इन खबरों पर स्मृति और पलाश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है.