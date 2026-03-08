आज, 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास मौके पर आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई महिलाओं की ताकत और उनके योगदान को याद कर रहा है. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर खास तस्वीरें और पोस्ट कर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं. आइए देखते हैं कि सेलेब्स किस तरह इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या मेसेज दे रहे हैं.

हुमा कुरैशी

हुमा कुरैशी ने अपनी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है 'उस महिला के लिए जिसने स्क्रीन पर मेरी कहानियों को आकार दिया, और स्क्रीन के बाहर मेरी जिंदगी को प्रेरणा दी. महिला दिवस की शुभकामनाएं.'

अनुपम खेर

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने महिला दिवस के मौके पर ANI से कहा 'महिला दिवस पर दुनिया की सभी महिलाओं को मेरा दिल से सलाम. मेरा सच में मानना है कि जिसके पास किसी और जिंदगी को जन्म देने की ताकत है, वो सबसे महान है. वो एक महिला है.'

ट्विंकल खन्ना

ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने महिला दिवस पर लिखा हुआ अपना लेख शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है 'मुझे बताओ, तुमने आखिरी बार अपनी मां को कब बताया था कि वह तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती हैं?'

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं के नाम खास मेसेज दिया. उन्होंने लिखा कि हर महिला अपने आप में खास और अनोखी होती है, चाहे वो घर संभालने वाली हो, इंटरप्रेन्योर हो या काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने वाली एक सफल प्रोफेशनल.

हेमा मालिनी ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जहां भी हों, अपनी काबिलियत और ताकत को पहचानें. उन्होंने ये भी कहा कि हर महिला भगवान की बनाई एक खास रचना है और उसे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना सीखना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए.

अजय देवगन

अजय देवगन ने भी सोशल मीडिया पर एक खास तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने अपने परिवार की सभी महिलाओं की फोटो शेयर की और लिखा, 'ये सिंघम इन शेरनी के बिना कुछ नहीं.'

बाबिल खान

बाबिल खान ने भी अपनी मां की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है 'पहली सबसे अच्छी दोस्त, पहला संपर्क, पहली महिला जिसने मिसाल कायम की, आने वाली सभी महिलाओं के लिए. मेरी मां. मेरे लिए. हैप्पी वुमन्स डे.'

करीना कपूर खान

करीना कपूर खान ने भी इस खास मौके पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'दुनिया की सभी महिलाओं से बस इतना कहना है, कभी मत भूलिए कि अपनी जिंदगी के हर दिन खुद से यह कहना है..'मैं अपनी फेवरेट हूं…' सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं.'