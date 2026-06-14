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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप हमेशा याद किए जाएंगे', सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता हुईं इमोशनल, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट

'आप हमेशा याद किए जाएंगे', सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता हुईं इमोशनल, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट

सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. इस दौरान उन्होंने भगवान राम के रूप में सुशांत की एक AI-जनरेटेड फोटो भी शेयर की.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 11:08 AM (IST)
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एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 6 साल बीत गए हैं. आज, 14 जून को उनकी छठी डेथ एनिवर्सरी है. इसी बीच उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. श्वेता ने सुशांत की AI फोटो के साथ कुछ और फोटोज भी शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है. 

सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता हुईं इमोशनल
बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत की कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें एक भगवान राम के रूप में AI फोटो भी शामिल है. वहीं एक फोटो में श्वेता भी उनके साथ नजर आ रही हैं. 

लिखा इमोशनल नोट
फोटोज शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, 6 साल...समय बीत गया है, लेकिन कुछ लोग समय के साथ और भी बड़े हो जाते हैं. आज जब मैं भैया को याद करती हूं, तो उनके जाने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि इस बारे में सोचती हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी.

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मुझे उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा याद आती है, जीवन, सितारों, ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग के रहस्यों को जानने की उनकी चाह याद आती है. मुझे उनका वह दिल याद आता है, जो हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आता था, चाहे वह कोई भी हो. उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता का कोई मतलब नहीं है, अगर उसके साथ दया और इंसानियत न हो.

 
 
 
 
 
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'हमेशा याद किए जाएंगे'
श्वेता ने आगे लिखा कि प्यार कभी समय के बंधनों में नहीं बंधता. कोई इंसान भले ही हमारी आंखों से दूर हो जाए, लेकिन उसकी सोच, उसके संस्कार और उसका प्रभाव लोगों की जिंदगी में हमेशा बना रहता है. अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि किसी इंसान की जिंदगी को उसकी उम्र से नहीं, बल्कि इस बात से आंका जाना चाहिए कि उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया. श्वेता ने लिखा, 'हमेशा याद किए जाएंगे.'

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बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में आत्महत्या करने से हुई थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jun 2026 11:08 AM (IST)
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Sushant Singh Rajput
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