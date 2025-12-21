अमिताभ बच्चन के साथ कॉफी पीना चाहती हैं श्रद्धा कपूर, बोलीं- 'मैं आपकी सबसे बड़ी फैन'

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. शो में एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि वह श्रद्धा कपूर की सबसे बड़े फैन है.

इस पर श्रद्धा ने मजेदार अंदाज में कहा कि असल में वह खुद अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी फैन हैं. श्रद्धा ने यह भी कहा कि अगर मौका मिले तो वह अमिताभ बच्चन के साथ कॉफी पीना चाहेंगी. उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

श्रद्धा कपूर को डेट पर ले जाना चाहता है उनका फैन

दरअसल शो के दौरान कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से कहा, 'मुझे लगता है मेरे जैसा क्रेज़ी फैन श्रद्धा जी का कोई हो ही नहीं सकता. सर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन मैं श्रद्धा जी को सिर्फ एक बार डेट पर ले जाना चाहूंगा.' अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या आप जानते है कि श्रद्धा कपूर के पिता कौन हैं. कंटेस्टेंट ने जवाब दिया कि हां, उन्हें पता है कि वह शक्ति कपूर हैं, जो क्राइममास्टर गोगो के नाम से भी जाने जाते हैं.

इस पर अमिताभ बच्चन मुस्कुराए और कैमरा की ओर देखकर श्रद्धा कपूर से कहा कि अगर वह शो देख रही हैं, तो कंटेस्टेंट के ऑफर पर विचार करें और उनके साथ डेट पर जाकर कॉफी पिएं. फैन भी मुस्कुराया और एक्टर का धन्यवाद किया. यह मजेदार क्लिप सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा की गई थी. जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन के साथ कॉफी पीना चाहती हैं श्रद्धा

इसी बीच श्रद्धा कपूर ने तुरंत इस मजेदार रिक्वेस्ट का जवाब अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिया. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, '@amitabhbachchan सर, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूं, सबसे पहले आप मेरे साथ कॉफी पियो.' उन्होंने आगे कहा, 'आप हर चीज को क्लासी, गरिमापूर्ण और खूबसूरत बना सकते हैं. दुनिया के सबसे बेहतरीन होस्ट.'





बता दें, श्रद्धा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में आई फिल्म 'तीन पत्ती' से की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में थे. हाल ही में उन्हें हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई.