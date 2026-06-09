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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडshraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

shraddha Kapoor Upcoming Films in 2026 to 27: श्रद्धा कपूर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस की कई फिल्में इस साल और अगले साल रिलीज होने वाली हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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श्रद्धा कपूर आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2024 में अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री 2 सिरकटे का आंतक’ में नजर आई थीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और ये ब्लॉकबस्टर रही थी. तब से फैंस श्रद्धा की अपकमिंग फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं.

गुड न्यूज ये है कि एक्ट्रेस की साल 2026-27 में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनसे श्रद्धा बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती हैं. इसी के साथ चलिए यहां अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'ईथा'
श्रद्धा कपूर दो साल के बाद अब ईथा से बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. बीते दिन इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई थी. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर कर श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म का खुलासा किया. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'फिल्म को  28 अगस्त, 2026 को रिलीज किया जाएगा.” यानी ये फिल्म रक्षा बंधन के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम रोल में नजर आएंगें. फिल्म में श्रद्धा महाराष्ट्र की मशबूर लोक कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के किरदार में दिखेंगी. इसे लक्ष्मण उटेकर ने निर्देशित किया है.

नागिन
इस बड़े बजट वाले फैंटेसी-ड्रामा की शूटिंग तय हो गई है. निखिल द्विवेदी द्वापा प्रोड्यूस और विशाल फुरिया के निर्देशन में बन रही इस फ़िल्म में श्रद्धा ने लीड रोल प्ले किया है और वे इच्छाधारी नागिन के किरदार में नज़र आएंगी जिसमें शानदार विज़ुअल्स होंगे. ये फिल्म अप्रैल 2026 में फ्लोर पर जाएगी. वहीं इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है. लेकिन ये 2027-28 में रिलीज हो सकती है.  


shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

स्त्री 3
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव, सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी सीरीज़ की तीसरी फ़िल्म 'स्त्री 3' में वापसी के लिए तैयार हैं. इस फ्रेंचाइजी की पहली दो इंस्टॉलमेंट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही हैं. वहीं तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए भी फैंस एक्साइटेड हैं. मैडॉक फिल्म्स के हिट हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी फ़िल्म 'स्त्री 3' 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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पहाड़पंगिरा
श्रद्धा कपूर अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में डार्क पीरियड फैंटेसी फ़िल्म 'पहाड़पंगिरा' भी हैं. एक्ट्रेस इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगीं. 'तुंबाड' जैसी कल्ट-क्लासिक फ़िल्म बनाने वाले राही अनिल बर्वे के निर्देशन में बन रहे  प्रोजेक्ट की शूटिंग 2026 के मीड तक शुरू होने की उम्मीद है. 

एक जादूगर
श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्मों में 'एक जादूगर' भी बताई जा रही है. वे इस मूवी में विक्की कौशल के साथ लीड रोल में नजर आ सकती हैं. इस फ़ैंटेसी ड्रामा फ़िल्म का निर्देशन मशहूर फ़िल्ममेकर शूजित सरकार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म को लेकर और ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. 

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Published at : 09 Jun 2026 01:03 PM (IST)
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Naagin Shraddha Kapoor Stree 3 Eetha Ek Jaadugar
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