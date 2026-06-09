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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi Box Office Day 5:राम चरण की ‘पेद्दी’ की मंडे को घटी कमाई फिर भी खूब छापे नोट, आमिर खान की फिल्म का भी तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Peddi Box Office Day 5:राम चरण की ‘पेद्दी’ की मंडे को घटी कमाई फिर भी खूब छापे नोट, आमिर खान की फिल्म का भी तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Peddi Box Office Day 5: ‘पेद्दी’ ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद इसकी कमाई में मंडे को काफी गिरावट आई है फिर भी इसने डबल डिजिट में कमाई की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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साउथ सिनेमा के ग्लोबल स्टार राम चरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है. 4 जून, गुरुवार को रिलीज़ हुई फिल्म 'पेद्दी' के लिए दर्शकों की दीवानगी इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही साफ हो गई थी. वहीं वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' से बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त क्लैश के बावजूद, ‘पेद्दी’ ने टिकट खिड़की पर तहलका मचाया हुआ है.फिल्म की धुआंधार शुरुआत के बाद इसका ओपनिंग वीकेंड भी दमदार रहा. चलिए यहां जान लेते हैं कि इस फिल्म का मंडे टेस्ट में कैसा हाल रहा है?

पेद्दी’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
‘पेद्दी’ फिलहाल सिनेमाघरों में रिलीज हुई सभी नई फिल्मों के मुकाबले सबसे शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म की कहानी और राम चरण की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि जाह्नवी कपूर के किरदार की काफी आलोचना भी हो रही है बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जम गई है. गुरुवार, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इल फिल्म को चार दिन का लंबे वीकेंड का फायदा  मिला है.

  • फिल्म की कमाई की बात करें तो पेड प्रीव्यू में इस फिल्म ने 18.50 करोड़ कमाए थे. वहीं पहले दिन इसने 51 करोड़, दूसरे दिन 26.90 करोड़, तीसरे दिन 28.85 करोड़ और चौथे दिन ‘पेद्दी’ ने 31.90 करोड़ की कमाई की है.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘पेद्दी’ ने रिलीज 5वें दिन यानी मंडे को 12.5 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘पेद्दी’ ने रिलीज के 5 दिनों में 169.70 करोड़ की कमाई कर ली है.

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‘पेद्दी’ ने आमिर खान की फिल्म को चटाई धूल
‘पेद्दी’ ने रिलीज के चार दिनों में 12.5 करोड़ की कमाई कर आमिर खान की 'सितारे ज़मीन पर' के 167.46 करोड़ के लाइफ़टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब इसका अगला टारगेट पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' के 194.16 करोड़ को मात देना है. 

‘पेद्दी’ 200 करोड़ी बनने से कितनी है दूर?
‘पेद्दी’ ने रिलीज के 5 दिनों में भारत में 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने की ओर बढ़ रही है. 30 करोड़ और कमाते ही ये फिल्म इस मील के पत्थर को पार कर लेगी. उम्मीद है कि फिल्म दूसरे वीकेंड तक ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

‘पेद्दी’ के बारे में
बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, ‘पेद्दी’ की कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश में सेट की गई है. यह कहानी एक दिहाड़ी मजदूर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गांव को पहचान दिलाने का सपना देखता है. एक जीवन बदल देने वाले फैसले में, वह पैरा-एथलीट बनने के लिए अपना एक पैर कुर्बान कर देता है और बाद में अपनी सफलता का इस्तेमाल अपने समुदाय के अधिकारों और विकास के लिए संघर्ष करने में करता है. 

फिल्म में शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और इसे वृद्धि सिनेमाज, आईवी एंटरटेनमेंट, मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स का समर्थन प्राप्त है.

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Published at : 09 Jun 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Ram Charan Jahvi Kapoor BOX OFFICE COLLECTION Peddi
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