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टीवी के बाद 'गुल्लक' से ओटीटी डेब्यू कर बेहद खुश हैं हेली शाह, बोलीं- नए मौके तलाशना चाहती हूं
Helly Shah Post: एक्ट्रेस हेली शाह ने टीवी से ओटीटी तक के अपने सफर पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि टेलीविजन उनका कम्फर्ट जोन रहा है, लेकिन अब वो नए मौके को तलाशना चाहती हैं.
टीवी एक्ट्रेस हेली शाह इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी पहली वेब सीरीज 'गुल्लक सीजन 5' ओटीटी पर स्ट्रीम हुई हैं, जिससे उन्होंने अपना ओटीटी डेब्यू किया हैं. इसी बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं उन्होंने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं कई सालों तक टेलीविजन का हिस्सा रही हूं और इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी. ये मेरा कम्फर्ट जोन रहा है. लेकिन मैं नए अवसरों को भी तलाशना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर मुझे सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में देखा गया है.'
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Published at : 09 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :Helly Shah
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