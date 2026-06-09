टीवी के बाद 'गुल्लक' से ओटीटी डेब्यू कर बेहद खुश हैं हेली शाह, बोलीं- नए मौके तलाशना चाहती हूं

हेली ने आगे के बारे में कहा, 'फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ अच्छा काम करने पर है. मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहती, जहां बिना किसी वजह के सिर्फ दिखने के लिए मैं इवेंट्स में जाऊं. मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जानें और पसंद करें.'