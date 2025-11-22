बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फैंस को अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती हैं. फैंस को भी श्रद्धा की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. श्रद्धा की कोई फिल्म आए लंबा समय हो गया है. वो आखिरी बार फिल्म स्त्री 2 में नजर आईं थीं. अब फैंस श्रद्धा को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने अगले प्रोजेक्ट ईथा की शूटिंग भी शुरू कर दी है. मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है क्योंकि एक्ट्रेस को चोट लग गई है.

हुआ फ्रैक्चर

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा कपूर लावणी परफॉर्म कर रही थीं जब उन्हें पैर में चोट लगी. रिपोर्ट के मुताबिक लावणी म्यूज़िक में आमतौर पर तेज़ बीट्स और तेज़ टेम्पो होता है. अजय-अतुल के बनाए इस गाने में, श्रद्धा ने एक चटक नौवारी साड़ी, भारी ज्वेलरी और कमरपट्टा पहने हुए ढोलकी की धुन पर एक के बाद एक कई स्टेप्स किए. यंग विथाबाई का रोल करने के लिए श्रद्धा ने 15 किलो से ज़्यादा वजन बढ़ाया है. एक स्टेप में उन्होंने गलती से अपना सारा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया, और इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया. जिससे उनकी पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है.

रोक दी शूटिंग

श्रद्धा को चोट लगने के बाद डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने फिल्म की शूटिंग रोक दी है मगर श्रद्धा ने इसके बजाय क्लोज-अप सीन शूट करने के लिए शेड्यूल में बदलाव करने का सुझाव दिया. मुंबई वापस आने के बाद शूटिंग मड आइलैंड में शुरू हो गई है. जहां पर श्रद्धा ने कुछ इमोशनल सीन्स शूट किए हैं. हालांकि कुछ दिनों बाद श्रद्धा के पैर में दर्द ज्यादा बढ़ गया जिसके बाद शूटिंग रोकनी पड़ी. अब यूनिट दो हफ्ते बाद दोबारा मिलेगी जब श्रद्धा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी.

ईथा की बात करें तो ये मशहूर डांसर, एक्टर और तमाशा आर्टिस्ट विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर बन रही फिल्म है.

ये भी पढ़ें: कैंसर ट्रीटमेंट के बीच शोएब इब्राहिम संग अजमेर पहुंची दीपिका कक्कड़, बेटे रुहान संग मांगी दुआ