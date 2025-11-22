कैंसर ट्रीटमेंट के बीच शोएब इब्राहिम संग अजमेर पहुंची दीपिका कक्कड़, बेटे रुहान संग मांगी दुआ
दीपिका कक्कड़ इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस अपने पति शोएब इब्राहिम और बेटे रुहान के संग अजमेर शरीफ पहुंच चुकी हैं. इस दौरान वो काफी इमोशनल होती दिखीं.
शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. पिछले काफी वक्त से दीपिका कैंसर से जूझ रही हैं और उनका इलाज चल रहा है. वहीं शोएब सिर्फ दीपिका का ही नहीं बल्कि अपने बेटे रुहान का भी खूब ध्यान रख रहे हैं.
हाल ही में दीपिका कक्कड़ अस्पताल पहुंची थीं, इस दौरान वो काफी इमोशनल होती नजर आईं. दीपिका अपनी बीमारी की वजह से काफी दर्द में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस पति और बेटेके संग अजमेर शरीफ पहु्ंची.सोशल मीडिया पर दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की वीडियोज खूब वायरल हो रही है.
दीपिका की गोद में बैठे हैं रुहान
वायरल वीडियो में शोएब और दीपिका बेटे रुहान के संग अजमेर शरीफ दरगाह में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शोएब को दीपिका के पीछे बैठे हुए देखा जा सकता है.दीपिका वीडियो में मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दे रही हैं. उन्होंने रुहान को अपनी गोद में बैठा रखा है.
शोएब और दीपिका दरगाह में दुआ करते वक्त काफी इमोशनल हो जाते हैं. इस दौरान शोएब इब्राहिम ने दीपिका की सलामती की दुआ की.दीपिका के फैंस को उनकी अब फिक्र सताने लगी है.दीपिका और शोएब की हालत देख फैंस काफी परेशान हैं.
फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि दीपिका जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. हालांकि, ये कहना गलत नहीं होगा कि शोएब और दीपिका के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होनो वाला है. फैंस भी इस दौरान दीपिका और शोएब को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं.
फैंस का कहना है कि हौसला रखने से दीपिका और शोएब का बुरा वक्त चुटकियों में टल जाएगा. बता दें दीपिका की एक बार सर्जरी हो चुकी हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है. दीपिका जब भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने कहा था कि अभी दो साल तक उनका ट्रीटमेंट चलने वाला है.
