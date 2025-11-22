हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर ट्रीटमेंट के बीच शोएब इब्राहिम संग अजमेर पहुंची दीपिका कक्कड़, बेटे रुहान संग मांगी दुआ

कैंसर ट्रीटमेंट के बीच शोएब इब्राहिम संग अजमेर पहुंची दीपिका कक्कड़, बेटे रुहान संग मांगी दुआ

दीपिका कक्कड़ इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस अपने पति शोएब इब्राहिम और बेटे रुहान के संग अजमेर शरीफ पहुंच चुकी हैं. इस दौरान वो काफी इमोशनल होती दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. पिछले काफी वक्त से दीपिका कैंसर से जूझ रही हैं और उनका इलाज चल रहा है. वहीं शोएब सिर्फ दीपिका का ही नहीं बल्कि अपने बेटे रुहान का भी खूब ध्यान रख रहे हैं.

हाल ही में दीपिका कक्कड़ अस्पताल पहुंची थीं, इस दौरान वो काफी इमोशनल होती नजर आईं. दीपिका अपनी बीमारी की वजह से काफी दर्द में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस पति और बेटेके संग अजमेर शरीफ पहु्ंची.सोशल मीडिया पर दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की वीडियोज खूब वायरल हो रही है.

दीपिका की गोद में बैठे हैं रुहान

वायरल वीडियो में शोएब और दीपिका बेटे रुहान के संग अजमेर शरीफ दरगाह में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में शोएब को दीपिका के पीछे बैठे हुए देखा जा सकता है.दीपिका वीडियो में मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दे रही हैं. उन्होंने रुहान को अपनी गोद में बैठा रखा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dipika Kakar Ibrahim Fanpage 🧿 (@dipikakakarr17)

शोएब और दीपिका दरगाह में दुआ करते वक्त काफी इमोशनल हो जाते हैं.  इस दौरान शोएब इब्राहिम ने दीपिका की सलामती की दुआ की.दीपिका के फैंस को उनकी अब फिक्र सताने लगी है.दीपिका और शोएब की हालत देख फैंस काफी परेशान हैं.

फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि दीपिका जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. हालांकि, ये कहना गलत नहीं होगा कि शोएब और दीपिका के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होनो वाला है. फैंस भी इस दौरान दीपिका और शोएब को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं.

फैंस का कहना है कि हौसला रखने से दीपिका और शोएब का बुरा वक्त चुटकियों में टल जाएगा. बता दें दीपिका की एक बार सर्जरी हो चुकी हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है. दीपिका जब भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने कहा था कि अभी दो साल तक उनका ट्रीटमेंट चलने वाला है.

ये भी पढ़ें:-इस दिन सात फेरे लेंगी पवित्रा पुनिया, शादी की तारीख हुई लीक? शामिल होंगे सिर्फ करीबी लोग

Published at : 22 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Shoaib Ibrahim Deepika Kakar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
लाइफस्टाइल
7 दिन तक रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ करेंगे मलासन तो क्या पड़ेगा असर? जान लें फायदे
7 दिन तक रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ करेंगे मलासन तो क्या पड़ेगा असर? जान लें फायदे
शिक्षा
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget