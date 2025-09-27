हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक

श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक

Shraddha Kapoor Announces Chhoti Stree: 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्रद्धा कपूर ने एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' अनाउंस की है. ये फिल्म 'स्त्री 3: से पहले थिएटर्स में रिलीज की जाएगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 05:38 PM (IST)
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' और 'स्त्री 2' को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ऐसे में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. अब फैंस को ''स्त्री 3'' का इंतजार है लेकिन इसे पहले स्त्री का एनिमेटेड वर्जन पर्दे पर दस्तक देना वाला है. ये फिल्म बच्चों और फैमिली के लिए होगी. इसकी जानकारी खुद श्रद्धा कपूर ने दी है.

26 सितंबर को मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'थामा' का ट्रेलर रिलीज किया गया. इस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ साथ श्रद्धा कपूर भी पहुंचीं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि दिनेश विजान एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' लेकर आ रहे हैं. खास बात ये है कि 'छोटी स्त्री' का क्लाइमैक्स 'स्त्री 3' को लिंक करेगा.

कब रिलीज होगी 'छोटी स्त्री'?
श्रद्धा कपूर ने कहा- 'जब डीनो (Dinesh Vijan) ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने कहा कि सच आपका नाम दिनेश विजन (Vision) ही होना चाहिए.' बता दें कि 'छोटी स्त्री', 'स्त्री 3' से 6 महीने पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'स्त्री 3' साल 2027 में रिलीज होगी जिसकी अनाउंसमेंट मैडॉक फिल्म्स पहले ही कर चुका है.

'छोटी स्त्री' में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
वहीं दिनेश विजान ने बताया- 'छोटी स्त्री का आखिरी सीन 'स्त्री 3' से जुड़ा होगा. उन्होंने कहा सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि छोटी स्त्री, स्त्री 3 के एक सीन के साथ खत्म होगी. ये एनिमेशन से लाइव एक्शन का ट्रांजिशन होगा और ये इस सवाल का भी जवाब देगा कि स्त्री के पीछे की असल कहानी क्या है.'

'थामा' की रिलीज डेट
'थामा' के बारे में बात करें तो फिल्म एक हॉरर लव स्टोरी है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना लीड रोल में नजर आएंगे. वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी 'थामा' में अहम भूमिका अदा करते दिखाई देंगे. फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 05:38 PM (IST)
Shraddha Kapoor THAMA Stree 3 Chhoti Stree
