आजकल कहां हैं और क्या कर रहे हैं शाइनी आहूजा? इस एक आरोप ने तबाह कर दिया करियर

'गैंगस्टर', 'वो लम्हे', 'लाइफ इन ए.. मेट्रो' जैसी फिल्मों में अपने एक्टिंग का जादू चला चुके शाइनी आहूजा ने जितनी जल्दी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, उतनी ही जल्दी वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गए. शाइनी ने फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. शाइनी आहूजा 15 मई, 2026 को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं आजकल वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से किया डेब्यू

15 मई, 1973 को मुंबई में जन्मे शाइनी आहूजा ने 2005 में 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से डेब्यू किया था. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू फिल्मफेयर ऑवर्ड मिला था. गोरा-चिट्टा, लंबा-चौड़ा दिखने वाला ये एक्टर अपनी मदहोश आंखों से लाखों दिलों की धड़कन बन गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. किसी को नहीं पता था कि ये चार्म ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है.

ये भी पढ़ें:- Karuppu BO Day 1: शोज कैंसिल के बीच कैसी रहेगी सूर्या-तृषा की 'करुप्पू' की ओपनिंग? कॉलीवुड की साल की टॉप 3 ओपनर में हो पाएगी शामिल?

हाउसहेल्पर ने शाइनी आहूजा पर लगाया ये आरोप

शाइनी आहूजा की जिंदगी उस समय पूरी तरह बदल गई, जब उन पर गंभीर आरोप लगे. उनकी हाउसहेल्पर ने उनके खिलाफ रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया और उन्हें लेकर भारी विवाद शुरू हो गया. जून 2009 में उन्हें रेप और घरेलू सहायिका को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं भी लगाई गईं.

दोषी पाए गए शाइनी आहूजा

शुरुआत में इस खबर पर फैंस को यकीन करना मुश्किल हुआ, लेकिन जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, उनका करियर और छवि दोनों पर गहरा असर पड़ा. मुकदमे के दौरान पीड़िता ने अपनी गवाही बदलते हुए कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था. फिर जज ने इस बात को माना कि नौकरानी ने दबाव में झूठी गवाही दी है. इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2011 में एक्टर को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन जब जांच-पड़ताल हुई तो शाइनी रेप के दोषी पाए गए. साल 2011 में ही उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

फिलीपींस में रहते हैं शाइनी आहूजा

शाइनी आहूजा को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म 'वेलकम बैक' में देखा गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. अब सिनेमा की दुनिया से दूर वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं. शाइनी आहूजा ने साल 1997 में अनुपम पांडे से शादी की थी. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम अर्शिया है. शाइनी अब लाइमलाइट से दूर रहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, शाइनी आहूजा अब फिलीपींस में रहते हैं और गारमेंट (कपड़े) का बिजनेस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर