फिल्म 'किंग' के सेट से अभिषेक बच्चन का पहला लुक लीक, अलग अंदाज में आए नजर

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को इन दिनों फिल्म 'राजा शिवाजी' में देखा जा रहा है. महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हो रही है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. 'राजा शिवाजी' के बाद अभिषेक बच्चन फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. वो इन दिनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. अब इस बीच 'किंग' के सेट से अभिषेक बच्चन का पहला लुक लीक हो गया है.

सेट से लीक हुईं अभिषेक बच्चन की तस्वीरें

फिल्म 'किंग' में अभिषेक बच्चन जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे. सेट से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटो में जूनियर बच्चन हाफ-शेव हेयरस्टाइल और सॉल्ट-एंड-पेपर बियर्ड लुक में दिख रहे हैं. उन्हें हाथ में बंदूक लिए कार क्रैश और क्लाइमेक्स सीक्वेंस की शूटिंग करते देखा जा सकता है. इस फिल्म में अभिषेक नेगेटिव रोल निभा रहे हैं.

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निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने जताई नाराजगी

बता दें कि इससे पहले 'किंग' के सेट से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें और वीडियो लीक हुए थे. इन क्लिप्स में दोनों एक गाने की शूटिंग करते नजर आए, जहां उनका रोमांटिक अंदाज देखने को मिला.

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लीक कंटेंट सामने आने के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने नाराजगी जताते हुए लिखा, 'सभी फैंस से गुजारिश है कि प्लीज किंग के सेट से लीक हुआ कोई भी मल्टीमीडिया पोस्ट या सर्कुलेट मत कीजिए. हमारी टीम सबको बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियन्स देने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है. आइए, हम बड़े पर्दे पर इस सरप्राइज़ का इंतजार करें. साथ ही इसके एसेट्स को उसी तरह सामने आने दें, जैसा किंग की टीम ने ओरिजिनली तय किया था. आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया.'

'किंग' में नजर आएंगे ये कलाकार

फिल्म 'किंग' की बात करें तो इसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं, जो इससे पहले शाहरुख खान के साथ 'पठान' जैसी बड़ी हिट दे चुके हैं. इस फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं, जिनमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा, राघव जुयाल, अक्षय ओबेरॉय, रानी मुखर्जी जैसे कलाकार शामिल है. फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

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