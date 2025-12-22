Drishyam 3 की रिलीज डेट कंफर्म, अजय देवगन ने वीडियो शेयर कर किया बड़ा ऐलान
Drishyam 3 Release Date: दृश्यम 3 को लेकर अजय देवगन ने बड़ा अपडेट दिया है. एक्टर ने फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. आइए जानते हैं कब रिलीज होगी ये फिल्म.
अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर बड़ी अनांउसमेंट हुई है. एक्टर एक बार फिर से अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं. वीडियो शेयर करते हुए अजय ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- दृश्यम 3, दृश्यम डे पर रिलीज होगी. आखिरी हिस्सा बाकी है. सिनेमा में फिल्म को 2 अक्टूबर 2026 को देख सकते हैं.
क्या है दृश्यम 3 वीडियो में? (Drishyam 3 Teaser)
दृश्यम 3 के वीडियो में अजय अपनी फैमिली को बचाने की बात कर रहे हैं. इस टीजर में बाकी दोनों फिल्मों के भी कुछ सीन्स दिखे थे. टीजर में वो बोल रहे हैं- दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि पिछले 7 साल में जो कुछ हुआ और जो कुछ किया. जो कुछ देखा और जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है. इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है. हर किसी का सही अलग है. मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है. जब तक सब थक नहीं जाते. जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं चौकीदार बनकर. एक दीवार बनकर. क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
View this post on Instagram
दृश्यम 3 की स्टारकास्ट
फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं. वहीं श्रेया सरन उनकी पत्नी के रोल में हैं. इशिता दत्ता उनकी बेटी के रोल में दिखेंगी. फिल्म में तबु पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. फिल्म में अभिषेक पाठक, कुमार मंगत, आलोक जैन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर काफी बज है. दृश्यम के पिछले दोनों पार्ट्स को फैंस ने काफी पसंद किया था. दृश्यम 2015 में आई थी. इसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था. अजय देवगन की दृश्यम मोहनलाल की दृश्यम का रीमेक है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL