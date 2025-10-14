बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी द्वारा दायर LOC रद्द करने की याचिका पर कोर्ट ने आज रिमार्क पास करते हुए कहा कि आपको अगर विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए. दरअसल 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की EOW ने शिल्पा शेट्टी उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है. इसी मामले में उनपर LOC जारी किया गया है.

कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को दिया ये आदेश

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए विदेश जाना है जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर LOC रद्द करने की मांग की थी. अब कोर्ट ने एक्ट्रेस को आदेश दिया कि आप पहले अप्रूवर बनिए. इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहले 60 करोड़ दो फिर सुनेंगे.

EOW ने दर्ज किया था एक्ट्रेस का बयान

बता दें कि इस मामले में EOW ने पिछले सप्ताह शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था. जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था उन्होंने 4 करोड़ रुपये बेस्ट डील टीवी से लिए, लेकिन ये उनकी सेलिब्रिटी फीस थी. वो भले कंपनी में डायरेक्टर थी लेकिन उन्होंने ये जो पैसे लिए वो इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने उस TV के लिए बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर आकर एडवरटाइजमेंट किया था. सूत्रों ने बताया कि इसी चीज के लिए शिल्पा शेट्टी ने 4 करोड़ रुपये लिए थे. शिल्पा शेट्टी ने अपने पद से इस्तीफा जनवरी 2016 को दे दिया था.

शिल्पा शेट्टी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार फिल्म ‘निकम्मा’ में नजर आई थी.जो साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक डांस रिएलिटी शोज का जज किया है. एक्ट्रेस की शादी बिजनेसमैन राज कुंद्रा से हुई थी. दोनों दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के पेरेंट्स हैं.

