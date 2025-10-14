हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दीवाली फोटोशूट आइडियाज: घर पर दीये के साथ दें हीरोइन जैसे पोज, मिनटों में आएंगे लाखों लाइक्स

दीवाली फोटोशूट आइडियाज: घर पर दीये के साथ दें हीरोइन जैसे पोज, मिनटों में आएंगे लाखों लाइक्स

Diwali 2025: अगर आप दिवाली के दिन दीये के साथ खूबसूरत और यूनिक फोटो चाहती हैं. तो हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड हसीनाओं के पोज आइडिया लाए हैं. डालिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Diwali 2025: अगर आप दिवाली के दिन दीये के साथ खूबसूरत और यूनिक फोटो चाहती हैं. तो हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड हसीनाओं के पोज आइडिया लाए हैं. डालिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर...

दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में चारों तरफ बजारों में रौनक लगने लगी है. इसी बीच हम आपके लिए दिवाली पर दीये के साथ पोज देने के लिए कुछ बढ़िया आइडिया लाए हैं. जिसे देख आप भी अपनी तस्वीर में चार चांद लगा सकते हैं.

1/8
हिना खान मुस्लिम होकर भी धूमधाम से दिवाली मनाती हैं और हर साल सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी दीये के पास बैठकर ऐसा ही खूबसूरत पोज दे सकती हैं.
हिना खान मुस्लिम होकर भी धूमधाम से दिवाली मनाती हैं और हर साल सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप भी दीये के पास बैठकर ऐसा ही खूबसूरत पोज दे सकती हैं.
2/8
दिवाली के दिन आप कियारा आडवाणी की तरह सज संवरकर अपना फोटोशूट करवा सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप एक दीया हाथ में लेंगी तो आपकी फोटो में चार चांद लग जाएंगे.
दिवाली के दिन आप कियारा आडवाणी की तरह सज संवरकर अपना फोटोशूट करवा सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप एक दीया हाथ में लेंगी तो आपकी फोटो में चार चांद लग जाएंगे.
3/8
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने दिवाली पर अपने डेकोरेशन की झलक दिखाई थी. आप भी एक्ट्रेस की तरह दीये को फूलों में सजाकर सुंदर पोज दे सकती हैं.
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने दिवाली पर अपने डेकोरेशन की झलक दिखाई थी. आप भी एक्ट्रेस की तरह दीये को फूलों में सजाकर सुंदर पोज दे सकती हैं.
4/8
अगर आप एक सिंपल और सोबर फोटो चाहती हैं तो संजना की तरह कैंडल के साथ फोटो क्लिक कर सकती हैं.
अगर आप एक सिंपल और सोबर फोटो चाहती हैं तो संजना की तरह कैंडल के साथ फोटो क्लिक कर सकती हैं.
5/8
दिवाली के दिन अवनीत ने अपना घर सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी दीयो और लाइटों से सजया था. फिर उसके सामने बैठकर उन्होंने खूबसूरत फोटो शेयर की थी.
दिवाली के दिन अवनीत ने अपना घर सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी दीयो और लाइटों से सजया था. फिर उसके सामने बैठकर उन्होंने खूबसूरत फोटो शेयर की थी.
6/8
पूजा हेगड़े की तरह आप भी कैमरे में देखे बिना दीये के साथ एक अच्छा पोज दे सकती हैं. आपकी ये फोटो इंटरनेट पर चंद मिनटों में वायरल हो जाएगी.
पूजा हेगड़े की तरह आप भी कैमरे में देखे बिना दीये के साथ एक अच्छा पोज दे सकती हैं. आपकी ये फोटो इंटरनेट पर चंद मिनटों में वायरल हो जाएगी.
7/8
निमरत कौर की तरह दीये और रंगोली के साथ पोज देंगी. तो हर कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ करता हुआ नजर आएगा.
निमरत कौर की तरह दीये और रंगोली के साथ पोज देंगी. तो हर कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ करता हुआ नजर आएगा.
8/8
कंगना रनौत की तरह अगर आप दीयो से सजा थाल हाथ में लेकर फोटो क्लिक करवाएंगी. तो दीये की रोशनी आपकी फोटो को और निखार देंगी.
कंगना रनौत की तरह अगर आप दीयो से सजा थाल हाथ में लेकर फोटो क्लिक करवाएंगी. तो दीये की रोशनी आपकी फोटो को और निखार देंगी.
Published at : 14 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Kangana Ranaut Pooja Hegde PARINEETI CHOPRA Diwali 2025

Embed widget