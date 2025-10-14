एक्सप्लोरर
दीवाली फोटोशूट आइडियाज: घर पर दीये के साथ दें हीरोइन जैसे पोज, मिनटों में आएंगे लाखों लाइक्स
Diwali 2025: अगर आप दिवाली के दिन दीये के साथ खूबसूरत और यूनिक फोटो चाहती हैं. तो हम आपके लिए कुछ बॉलीवुड हसीनाओं के पोज आइडिया लाए हैं. डालिए उनकी तस्वीरों पर एक नजर...
दिवाली का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में चारों तरफ बजारों में रौनक लगने लगी है. इसी बीच हम आपके लिए दिवाली पर दीये के साथ पोज देने के लिए कुछ बढ़िया आइडिया लाए हैं. जिसे देख आप भी अपनी तस्वीर में चार चांद लगा सकते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 14 Oct 2025 04:48 PM (IST)
