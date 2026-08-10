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शहनाज गिल ने शूटिंग करते वक्त निगली नोजरिंग, मदद को भागे एक्टर सौरभ

शहनाज गिल के नोजरिंग निगलने की खबरें आईं. एक्ट्रेस शूट कर रही थी, उसी वक्त वो नोजरिंग निगल गईं. उन्होंन खुद इसका वीडियो शेयर किया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Aug 2026 04:37 PM (IST)
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'बिग बॉस 13' फेम शहनाज गिल के साथ शूटिंग करते हुए हादसा हो गया. दरअसल, शहनाज गिल शूटिंग करते हुए नोजरिंग निगल गईं. उन्होंने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि शहनाज गलती से नोजरिंग निगल जाती हैं. इसके बाद सेट पर सभी टेंशन में आ जाते हैं. शहनाज के इस वीडियो को देखकर फैंस चिंता में आ जाते हैं.

शहनाज गिल की हालत हुई खराब

वीडियो के कैप्शन में शहनाज गिल ने लिखा, 'वीडियो से पहले मैं आपको एक बिहाइंड द सीन कहानी बता रही हूं. अब सभी मुझसे नथनी मोमेंट के बारे पूछ रहे थे.' वीडियो में शहनाज गिल जोर से चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे अंदर चली गई है. इसके बाद सौरभ सचदेवा तुरंत भागते हैं और शहनाज की पीठ थपथपाते हैं और उनकी मदद करते हैं. शहनाज गिल उल्टी करने की भी कोशिश करती हैं. 

ये वीडियो शहनाज के शूटिंग सेट का है. वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थी. शहनाज के इस वीडियो को देखकर फैंस टेंशन में आ गए. सभी शहनाज को ध्यान रखने के लिए बोल रहे थे.

शहनाज गिल की बात करें तो उन्हें पंजाब की कैटरीना कैफ कहा जाता है. शहनाज गिल को बिग बॉस 13 से नेम-फेम मिला था. इस शो में सेकंड रनरअप बनी थीं. शहनाज गिल की उस सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला संग खूब जोड़ी जमी थी. दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया. शो के बाद भी उनकी दोस्ती खूब गहरी हुई थी. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल पूरी तरह टूट गई थीं. उन्होंने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला.

 
 
 
 
 
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शो के बाद शहनाज गिल का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला था.

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इन फिल्मों में नजर आईं शहनाज गिल

बता दें कि शहनाज ने 2017 में अपना करियर शुरू किया था. वो फिल्म 'सत श्री अकाल इंग्लैंड' में दिखी थीं. इसके बाद वो 'काला शाह काला', Daaka, 'हौसला रख' जैसी पंजाबी फिल्में की. शहनाज ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है. वो सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आई थीं. फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम सुकून था. इसके बाद वो फिल्म थैंक्यू फॉर कमिंग में भी काम किया. वो 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में कैमियो रोल में भी दिखी थीं.

इन दिनों शहनाज फिल्म 'इश्कनामा' में नजर आ रही हैं. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शहनाज फिल्म में नसिमा के रोल में हैं. इसके अलावा शहनाज के पास दो फिल्में हैं. वो 'सिंह वर्सेस कौर 2' में दिखेंगी. इसके अलावा वो 'सब फर्स्ट क्लास' में नजर आएंगी. दोनों फिल्मों को लेकर काफी चर्चा है.

शहनाज गिल ने 'बिग बॉस 13' के बाद शो मुझसे शादी करोगी भी किया था. इस शो को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था.

ये भी पढ़ें- 'तारक मेहता' में एक्टिंग की चाह में 900 किलोमीटर चला 16 साल का नाबालिग, असित मोदी बोले- सपने जरूर देखो

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 10 Aug 2026 04:37 PM (IST)
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