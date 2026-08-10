संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज में अभी करीब पांच महीने बाकी हैं, लेकिन ट्रेड सर्कल में इसकी प्री-रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन डील को लेकर अभी से घमासान मच गया है.

सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने की रेस में तीन बड़े बैनर आमने-सामने आ गए हैं- धर्मा प्रोडक्शंस, ज़ी स्टूडियोज और पेन स्टूडियोज की कंपनी पेन मरुधर इस महा-दौड़ में शामिल हैं.

बड़ी बात ये है कि फिल्म के राइट्स को लेकर करीब 300 करोड़ रुपये के भारी-भरकम डील पर बातचीत चल रही है.

अगर ये डील हो जाती है तो ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत वसूल कर लेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीब 300-400 करोड़ है.

200 करोड़ की कमाई पहले ही हो चुकी है

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से पहले ही नॉन-थियेट्रिकल राइट्स जैसे सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेचकर करीब 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिवकरी कर ली है.

इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. मेकर्स ने इन तीन के अलावा बाकी स्टार कास्ट का खुलासा अभी नहीं किया है.

कब आएगा फर्स्ट लुक

खबरें हैं कि 15 अगस्त के मौके पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक आ सकता है. हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है.

फर्स्ट लुक आने के बाद कास्ट इस फिल्म का प्रमोशन भी स्टार्ट कर सकती है.

'लव एंड वॉर' का ट्रेलर कब आएगा?

कुछ समय पहले विक्की कौशल से ट्रेलर रिलीज को लेकर भी एक इवेंट में पूछा गया था तब उन्होंने कहा था 'मैं भी ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूं.'

फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है. लेटेस्ट खबर के मुताबिक विक्की कौशल अपनी शूटिंग पूरी कर चुके हैं वहीं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी जल्द ही खत्म करने वाले हैं. अगस्त यानि इसी महीने के लास्ट हफ्ते तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीज होने की उम्मीदें हैं.

'लव एंड वॉर' में विक्की और रणबीर एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभा में हैं. फिल्म 2025 में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन दो बार पोस्टपोन हो चुकी है. रणबीर कपूर ने बताया था कि रामायण की वजह से इस फिल्म की रिलीज में देरी हुई.

इसी साल अप्रैल में भंसाली प्रोडक्शन ने सोशल मीडिाय के जरिए कंफर्म किया कि ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी.

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फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी.