'आपको जो कहना है कहिए...', युजवेंद्र चहल संग अफेयर की खबरों पर शेफाली बग्गा ने दिया करारा जवाब

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. तलाक के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट पर लोगों की नजर बनी रहती है. हाल के महीनों में उनका नाम आरजे महवश के साथ जोड़ा गया और उनकी साथ में तस्वीरें भी खूब वायरल हुई. इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स एंकर और एक्ट्रेस शेफाली बग्गा के साथ भी देखा गया. दोनों के एक एड में नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि वो एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. इसी बीच अब इन खबरों पर खुद शेफाली ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है.

मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है...

हाल ही में फिल्मीज्ञान के साथ एक पॉडकास्ट में शेफाली से सवाल किया गया कि क्या वो युजवेंद्र चहल को डेट कर रही हैं? इस पर उन्होंने साफ कहा, 'मैं ये डेटिंग की बातें सुनकर परेशान हो चुकी हूं. लोगों की सोच कितनी छोटी है कि डिनर को भी डेटिंग समझ लिया जाता है. ये बहुत अजीब है. मैं सच में इन बातों की परवाह नहीं करती. मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है. आपको जो कहना है कहिए, मुझे मेरी सच्चाई पता है और मेरे करीबियों को भी.'

इसके अलावा शादी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वो किसी क्रिकेटर से शादी नहीं करना चाहतीं क्योंकि यही उनका प्रोफेशन है. वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती हैं. हालांकि, उन्हें विराट कोहली जैसा पार्टनर पसंद है और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी जोड़ी उन्हें बहुत बैलेंस्ड और परफेक्ट लगती है.

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युजवेंद्र और शेफाली का करियर

बता दें कि शेफाली बग्गा स्पोर्ट्स एंकरिंग के साथ-साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. उन्हें असली पहचान 'बिग बॉस 13' से मिली, जहां से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी बढ़ गई. वहीं, युजवेंद्र चहल लंबे समय से इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. 2020 में युजवेंद्र ने धनश्री वर्मा से शादी की थी, हालांकि 2025 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. धनश्री वर्मा को आखिरी बार रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में देखा गया था और वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है.

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