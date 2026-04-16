अक्षय कुमार फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर खबरों में हैं. फिल्म को लेकर फैंस में काफी बज है. इस फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. एकता कपूर और अक्षय कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. ये हॉरर कॉमेडी ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही है. 16 मार्च से फिल्म के पेड प्रिव्यूज हैं और 17 मार्च से फिल्म रिलीज हो रही है.

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे

फिल्म के गाने और ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, जिसे फैंस ने बहुत प्यार दिया. ट्रेलर में अक्षय कुमार का कॉमेडी अवतार फैंस को बहुत पसंद आया. अक्षय कुमार के साथ फिल्म में राजपाल यादव और परेश रावल भी नजर आए. वहीं फिल्म में वामिका गब्बी और तब्बू जैसे स्टार्स भी हैं. बता दें कि पहले ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हो रही थी. हालांकि, आदित्य धर की 'धुरंधर 2' के कारण फिल्म को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया.

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी

फिल्म भूत बंगला के जरिए प्रियदर्शन और अक्षय कुमार 14 साल बाद पर्दे पर साथ आ रहे हैं. इससे पहले वो 2010 में फिल्म खट्टा मीठा लेकर आए थे. इसके अलावा वो हेरा फेरी, भूल भुलैया और गरम मसाला जैसी फिल्में कर चुके हैं. सभी फिल्मों को फैंस ने बहुत प्यार दिया. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ आती है तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है. अब 'भूत बंगला' के जरिए भी फैंस को ऐसी ही उम्मीदें हैं.

बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है. फर्स्ट रिव्यू ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने दिया. उन्होंने फिल्म को 4 स्टार दिए और शानदार बताया. उन्होंने फिल्म को अक्षय कुमार के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बताया. साथ ही परेश रावल और राजपाल यादव की भी जमकर तारीफ की.