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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसगी बहन बनी सौतन, शादीशुदा जिंदगी की तबाह, 'रामायण की मंथरा' की दर्दनाक दास्तां

सगी बहन बनी सौतन, शादीशुदा जिंदगी की तबाह, 'रामायण की मंथरा' की दर्दनाक दास्तां

Lalita Pawar Birthday: 'रामायण' में मंथरा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली ललिता पवार की जिंदगी काफी संघर्षों और दर्द से भरी रही. उन्होंने निजी जिंदगी में भी कई मुश्किलों का सामना किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे कई सितारे आए, जिनकी चमक से पूरी दुनिया रोशन थी, जिनकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा उठी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का अंधेरा कभी दूर नहीं हो पाया. उन्हें खूब शोहरत मिली, लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, मगर जब अपने रिश्तों की बात आई तो किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बिखरकर रह गया. हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी ललिता पवार की. उन्हें  रामानंद सागर के पौराणिक शो 'रामायण' की मंथरा के रूप में जाना जाता है. 18 अप्रैल को ललिता पवार की बर्थ एनिवर्सरी है. आइए उनकी निजी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं.

ललिता पवार को पति और सगी बहन से मिला धोखा
ललिता पवार की निजी जिंदगी काफी ड्रामैटिक थी. सगी बहन ने उनका बसा-बसाया घर बर्बाद कर दिया. ललिता के पहले पति गणपत राव से एक्ट्रेस की बहन का अफेयर चल रहा था. जब ललिता को अपने पति और बहन की करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी तोड़ दी. इसके बाद ललिता पवार ने प्रोड्यूसर राजप्रकाश गुप्ता से दूसरी शादी की. राजकुमार से उन्हें एक बेटा जय पवार हैं. जिंदगी में तमाम झटके खा चुकीं ललिता को अंतिम समय में भी दुख झेलना पड़ा था.

सगी बहन बनी सौतन, शादीशुदा जिंदगी की तबाह, 'रामायण की मंथरा' की दर्दनाक दास्तां

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3 दिन सड़ती रही ललिता पवार की लाश
ललिता पवार का निधन 22 फरवरी, 1998 को उनके बंगले में हुआ था. वो मुंह के कैंसर से पीड़ित थीं. पुणे में वो अपना इलाज करा रही थीं और बहुत दर्द में थीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जब ललिता पवार का निधन हुआ तब वो बंगले में बिल्कुल अकेले थीं. उनके पति अस्पताल में भर्ती थे. निधन के तीन बाद ये बात उनके परिवार वालों को पता चली थी. ललिता के बेटे ने उन्हें फोन किया था, रिसीव न होने पर फैमिली बंगले पर पहुंची और वहां उनकी लाश मिली थी.

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इस हादसे से हुआ करियर बर्बाद
महाराष्ट्र के नासिक में जन्मीं ललिता को बचपन से एक्टिंग का शौक था. सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद ललिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो कभी लीड हीरोइन नहीं बन सकीं. 1942 में फिल्म 'जंग-ए-आजादी' की शूटिंग के दौरान उनके साथ हुए हादसे ने पूरी जिंदगी बदल दी थी. सीन में को-एक्टर ने उन्हें इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि उनके बाई आखं की नस फट गई थी. उन्हें फेसियल पैरालाइज हो गया था और 3 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला. 

सगी बहन बनी सौतन, शादीशुदा जिंदगी की तबाह, 'रामायण की मंथरा' की दर्दनाक दास्तां

ललिता पवार को मिले साइड रोल
इस घटना से उभरने में ललिता पवार सालों लग गए और वो काफी समय तक एक्टिंग से दूर रहीं. बाई आंख खराब होने के चलते उन्हें फिल्म में लीड रोल नहीं मिले, लेकिन साइड किरदारों में उन्होंने ऐसी जान फूंकी कि वो स्टार बन गईं. उन्होंने 70 साल में लगभग 700 फिल्मों में काम किया. आपको बता दें कि ललिता ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक एक्टिंग करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था. 

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Published at : 17 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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