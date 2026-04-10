शनाया कपूर का बचपन का सपना हुआ सच, 'तू या मैं' ओटीटी रिलीज से पहले शेयर किया थ्रोबैक वीडियो

बॉलीवुड की पॉपुलर स्टारकिड और संजय कपूर की लाड़ली शनाया कपूर इन दिनो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस हाल ही में फिल्म 'तू या मैं' में नजर आई. उनकी ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. वहीं फिल्म रिलीज से पहले एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन का एक क्यूट वीडिया शेयर किया है, जिसने सबका दिल जीत लिया है.

बचपन से खुद को टीवी पर देखना चाहती की शनाया

शनाया कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बचपन का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नन्ही शनाया रेड कलर की एथनिक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं और इस वीडियो को उनके पिता संजय कपूर रिकॉर्ड कर रहे हैं.

वीडियो में शनाया कैमरे के सामने पोज देते हुए लगातार अपने पिता से जिद कर रही हैं कि उन्हें खुद को 'बड़े टीवी' पर देखना है. वहीं, संजय कपूर उन्हें प्यार से समझाते नजर आ रहे हैं कि पहले शूटिंग पूरी होगी, फिर रात में वो उन्हें यह वीडियो दिखाएंगे.

इस वीडियो को शेयर करते हुए शनाया ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा. 'हमेशा से खुद को 'बड़े टीवी' पर देखना चाहती थी... और कल यह सच होने जा रहा है! नेटफ्लिक्स पर 'तू या मैं'.' उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके इस वीडियो पर प्यार लुटा रहे हैं.

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ओटीटी पर कहां रिलीज होगी शनाया की फिल्म?

फिल्म की बात करें तो, शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर सर्वाइवल-थ्रिलर 'तू या मैं' सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. वहीं अब फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 10 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है. बता दें, 'तू या मैं' शनाया कपूर की दूसरी फिल्म है. उनकी पहली फिल्म विक्रांत मैसी के साथ 'आंखों की गुस्ताखियां' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. ऐसे में देखना होगा कि ओटीटी उनके एक्टिंग करियर में कुछ चेंज ला पाता है या नहीं.