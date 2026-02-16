हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'

'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'

वेलेंटाइन से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई शनाया कपूर स्टारर फिल्म 'तू या मैं' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट करते हुए सभी का धन्यवाद किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘तू या मैं’ बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही हैं. हालांकि, फिल्म को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘ओ रोमियो’ से कड़ी टक्कर मिल रही है. फिल्म ने 3 दिनों में करीब 2.85 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें एक्ट्रेस शनाया कपूर, आदर्श गौरव के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आती है. इसी बीच शनाया कपूर ने अपने इंस्टग्राम पर कुछ तस्वीरों के साथ लंबा और भावुक नोट शेयर किया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shanaya 🐊 (@shanayakapoor02)

फिल्म से शनाया को मिला कॉन्फिडेंस 

‘तू या मैं’ शनाया कपूर की दूसरी फिल्म है, जिसे लेकर उन्होंने लिखा कि यह फिल्म उनके जिंदगी में तब आई, जब वह खुद पर भरोसा नहीं करती थी. लेकिन इस फिल्म से उन्हें कॉन्फिडेंस मिला. फिल्म में अवनी मगरमच्छों के बीच अपनी जान बचाते हुए लड़ती है. इस रोल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, खासकर निडर बनना. फिल्म का रिव्यू देख कर मैं बहुत खुश हूं, आप सभी का धन्यवाद. मुझे ओट है कि मेरा सफर अभी लंबा है. बेजॉय नांबियार और आनंद एल राय जैसे निर्देशकों के साथ काम करना किसी सपने से कम नहीं है. 

शनाया ने सभी का किया धन्यवाद 

इसके अलावा शनाया कपूर ने बेजॉय नांबियार और आनंद एल राय का शुक्रिया भी किया. साथ ही आदर्श गौरव संग काम करने पर खुशी जताई. फिल्म के कास्ट और क्रू को लेकर भी धन्यवाद करते हुए इस सफर को यादगार बताया. बता दें, इससे पहले शनाया कपूर, विक्रांत मैसी के साथ ‘आंखों की गुस्ताखियां’ में नजर आई थी. हालांकि इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक, रिस्पॉन्स नहीं मिली. इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. 

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Shanaya Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'
'तू या मैं' की रिलीज के बाद शनाया कपूर ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- 'इस रोल ने मुझे निडर बनाया'
बॉलीवुड
राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ जमा कर भतीजी की शादी के लिए हुए रिहा
राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ जमा कर भतीजी की शादी के लिए रिहा
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘छैया छैया’ गाने को कर दिया था इंकार, अब खोला राज
रवीना टंडन ने ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘छैया छैया’ गाने को कर दिया था इंकार, अब खोला राज
बॉलीवुड
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
बॉलीवुड
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget