रवीना टंडन ने ‘धुरंधर’ देखते ही यामी गौतम से मांगी माफी, आदित्य धर को लेकर कही ये बात

Raveena Tandon: 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ आज भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहती है. आदित्य धर निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए 800 करोड़ का आंकड़ा पर चुकी है. साथ ही दुनियाभर से भी 1300 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने फिल्म को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया, जिसे सुनते ही सभी हैरान हो गए. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उन्होंने धुरंधर देखने के बाद एक्ट्रेस यामी गौतम से माफी मांगी हैं.

रवीना ने की आदित्य की तारीफ

रवीना टंडन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने धुरंधर देखने के बाद यामी गौतम को कॉल किया और उनसे मजाक करते हुए माफी मांगी. इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं आपके पति आदित्य धर की बहुत बड़ी फैन हूं, अब आपको उनका ध्यान मेरे साथ बांटना पड़ेगा. रवीना ने यामी से आदित्य की बहुत तारीफें की और कहा कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक मजबूत और दमदार हीरो की छवि को वापस ला दिया है, जो खो चुकी थी. दर्शकों को भी ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है, जो देश की कहानियों को इस तरह से बड़े पर्दे पर उतारते है. पुष्पा, केजीएफ और धुरंधर जैसी फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होता है.

यश की फिल्म से होगा क्लैश

इसके अलावा उन्होंने खुद को रणवीर का फैन बताते हुए कहा कि रणवीर बचपन में मुझे एक गाने की शूटिंग में देखने आए थे. उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए कम होंगी क्योंकि उन्होंने फिल्म में जबरदस्त अभिनय किया है. संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों के अभिनय से भी वह बहुत प्रभावित हुई है. बता दें, फिल्म का सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे है. हालांकि उसी दिन यश और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ भी रिलीज हो रही है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने वाला है.