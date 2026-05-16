विक्की कौशल बर्थडे: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVicky Kaushal Birthday: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल, पिछली फिल्म ने छापे थे 800 करोड़

Vicky Kaushal Birthday: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल, पिछली फिल्म ने छापे थे 800 करोड़

Vicky Kaushal Birthday: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. कल वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ खास बाते.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 16 May 2026 07:29 AM (IST)
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बॉलीवुड के हैंडसम हंक विक्की कौशल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. एक्टर ने अपने दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. एक्टर ने अपना बचपन चॉल में बिताया है. कल, 16 मई को विक्की कौशल अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें. 

चॉल में गुजरा विक्की कौशल का बचपन
विक्की का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता, शाम कौशल, बॉलीवुड के पॉपुलर एक्शन डायरेक्टर हैं, और उनके छोटे भाई सनी कौशल भी एक अभिनेता हैं. विक्की कौशल का बचपन और शुरुआती जीवन मुंबई की एक चॉल में बीता है. उन्होंने खुद ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वे मलाड के मालवानी इलाके में 10x10 के कमरे वाली चॉल में रहे हैं.

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 कैसे शुरु हुआ फिल्म करियर
विक्की कौशल ने अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (2012) में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया. इसके बाद 2015 में नीरज घावान की फिल्म 'मसान' से उन्होंने लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया, जिसे काफी सराहना मिली.  उन्होंने 'रमन राघव 2.0', 'राजी', 'संजू', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'सरदार उधम', 'सैम बहादुर', और 'बैड न्यूज' जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया है.

Vicky Kaushal Birthday: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल, पिछली फिल्म ने छापे थे 800 करोड़

पिछली फिल्म ने छापे 800 करोड़
बता दें, विक्की कौशल को आखिरी बार फिल्म 'छावा' में देखा गया था, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई थीं. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ दर्शकों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में 807 करोड़ की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. 

आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक विक्की विक्की की पहली सैलरी सिर्फ 1500 रुपये थी लेकिन आज वो एक फिल्म में काम करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की फीस चार्ज करते हैं. वहीं जीक्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार, विक्की कौशल की  नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये है.


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विक्की कौशल की पर्सनल लाइफ
पर्सनल लाइफ की बात करें तो, विक्की कौशल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से शादी की है. कपल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में एक निजी समारोह में शादी की थी. वहीं, वे अब एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन गए हैं. कपल ने 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे विहान कौशल का वेलकम किया. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 May 2026 07:29 AM (IST)
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