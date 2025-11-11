(Source: Poll of Polls)
एक्टिंग में नहीं किया डेब्यू, लेकिन अमीरी में ऐश्वर्या और दीपिका को मात देती हैं गौरी खान, जानें नेटवर्थ
Gauri Khan Net Worth: शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने भले ही एक्टिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड का फेमस नाम हैं और नेटवर्थ में कई हसीनाओं को पीछे छोड़ती हैं.
बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर फिल्मस्टार शाहरुख खान ना सिर्फ एक्टिंग की कामयाबी के मामले में बल्कि रईसी के मामले में भी सबसे आगे हैं. हाल ही में शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं. लेकिन आज हम बात एक्टर नहीं बल्कि उनकी रईस वाइफ गौरी खान की बात कर रहे हैं. शाहरुख ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ गौरी खान भी अमीरी के मामले में टॉप पर हैं. नेटवर्थ और कमाई के मामले में गौरी खान बॉलीवुड की तमाम स्टार एक्ट्रेसेज से भी कहीं आगे हैं.
गौरी खान के हैं मल्टीपल बिजनेस
शाहरुख और गौरी को बॉलीवुड का पावर कपल माना जाता है. गौरी खान की बात करें तो वो मल्टीपल बिजनेस के जरिए कमाई करती हैं. गौरी खान की संपत्ति की बात करें तो वो बहुत सारे फिल्मस्टार्स से रईसी के मामले में कहीं आगे हैं. खास बात ये कि गौरी खान अपने पति शाहरुख खान की तरह एक्टिंग से नहीं जुड़ी हैं.
कितनी है गौरी खान की नेटवर्थ?
गौरी खान की नेटवर्थ की बात करें तो ये कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. गौरी खान पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं और मुंबई में एक रेस्तरां की मालकिन भी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने नए रेस्तरां टोरी को शुरु किया था. इसके अलावा गौरी खान प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज की को ऑनर भी हैं.
इन स्टार्स के घर किए हैं गौरी खान ने डिजाइन
गौरी खान की गिनती देश की सक्सेसफुल उद्योपति महिलाओं में होती है. गौरी खान की सालाना कमाई की बात करें तो वो अपने मल्टीपल बिजनेस से सौ करोड़ रुपये सालाना की कमाई करती हैं. इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर गौरी एक बड़ा नाम हैं और रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, मुकेश अंबानी, रोबेर्टो केवाली, जैकलीन फर्नांडिस और राल्फ लॉरेन जैसे स्टार्स के घर डिजाइन कर चुकी हैं.
