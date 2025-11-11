एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
कृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज
Kriti Sanon Airport Look: कृति सेनन की एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई. डालिए उनके खूबसूरत लुक पर एक नजर....
बॉलीवुड स्टार्स हर दिन एयरपोर्ट पर अलग-अलग लुक में स्पॉट किए जाते हैं. आज यानि मंगलवार को एक्ट्रेस कृति सेनन पैपराजी के कैमरे में कैद हुई. इस दौरान वो पिंक साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आई. नीचे देखिए तस्वीरें.....
Published at : 11 Nov 2025 09:03 PM (IST)
बॉलीवुड
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
