हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज

कृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज

Kriti Sanon Airport Look: कृति सेनन की एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई. डालिए उनके खूबसूरत लुक पर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Nov 2025 09:03 PM (IST)
Kriti Sanon Airport Look: कृति सेनन की एयरपोर्ट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस देसी लुक फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई. डालिए उनके खूबसूरत लुक पर एक नजर....

बॉलीवुड स्टार्स हर दिन एयरपोर्ट पर अलग-अलग लुक में स्पॉट किए जाते हैं. आज यानि मंगलवार को एक्ट्रेस कृति सेनन पैपराजी के कैमरे में कैद हुई. इस दौरान वो पिंक साड़ी में कहर ढहाती हुई नजर आई. नीचे देखिए तस्वीरें.....

1/7
कृति सेनन की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां मंगलवार के दिन वो पैपराजी के कैमरे में कैद हुई.
कृति सेनन की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं. जहां मंगलवार के दिन वो पैपराजी के कैमरे में कैद हुई.
2/7
एयरपोर्ट पर कृति सेनन को ट्रेडिशनल अवतार में देखा गया. उन्होंने पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी.
एयरपोर्ट पर कृति सेनन को ट्रेडिशनल अवतार में देखा गया. उन्होंने पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी.
3/7
एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर मास्क लगाए हुए नजर आई थी. जब उन्होंने पैप्स को देखा तो मास्क उतारकर कई पोज दिए.
एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर मास्क लगाए हुए नजर आई थी. जब उन्होंने पैप्स को देखा तो मास्क उतारकर कई पोज दिए.
4/7
कृति ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया. एक्ट्रेस इस अवतार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी.
कृति ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप और खुले बालों के साथ पूरा किया. एक्ट्रेस इस अवतार में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी.
5/7
सोशल मीडिया पर कृति की ये तस्वीरें आते ही छा गई हैं. फैंस एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर कृति की ये तस्वीरें आते ही छा गई हैं. फैंस एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन आखिरी बार फिल्म ‘दो पत्ती’ में नजर आई थी. जिसमें उनके काम की खूब तारीफ हुई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन आखिरी बार फिल्म ‘दो पत्ती’ में नजर आई थी. जिसमें उनके काम की खूब तारीफ हुई थी.
7/7
अब एक्ट्रेस ‘तेरे इश्क में’ और ‘कॉकटेल 2’ में नजर आने वाली हैं. इन दिनों एक्ट्रेस इन फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं.
अब एक्ट्रेस ‘तेरे इश्क में’ और ‘कॉकटेल 2’ में नजर आने वाली हैं. इन दिनों एक्ट्रेस इन फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं.
Published at : 11 Nov 2025 09:03 PM (IST)
Kriti Sanon Bollywood

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
Bihar Exit Poll 2025: Tejashwi का नौकरी का वादा चल गया? सुनिए क्या बोले विश्लेषक | Nitish Kumar
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव एग्जिट पोल में NDA को बढ़त, Tejashwi के लिए झटका
Bihar Exit Poll 2025: बिहार के एग्जिट पोल में NDA की सुनामी | Nitish Kumar | Tejashwi Yadav

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
