शाहरुख खान vs सलमान खान: 2026 में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन? किसके पास हैं सबसे बड़ी फिल्में
शाहरुख खान और सलमान खान इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्में देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. आइए जानते हैं 2026 में उनकी कौनसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस ताक लगाए बैठे रहते हैं. 2025 में शाहरुख खान की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई. वहीं सलमान खान की एक फिल्म रिलीज हुई और वो भी फ्लॉप हो गई. सलमान खान सिकंदर में नजर आए थे. सिकंदर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. अब 2026 में सलमान और शाहरुख बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं दोनों सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्मों के बारे में.
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्में
शाहरुख खान 2026 में फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं. उनकी इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. खबरें हैं कि फिल्म 350 करोड़ के बजट में बनी है. इस फिल्म से तगड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं.
इसके अलावा शाहरुख खान को पठान 2 में भी दिखेंगे. उनके हाथ में यश के साथ भी एक फिल्म है. हालांकि, इस फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. शाहरुख खान ब्रह्मास्त्र 2 में भी अहम रोल प्ले करते दिखेंगे. उनके पास सैल्यूट और ऑपरेशन खुकरी जैसी फिल्में होने की भी खबरें हैं.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्में
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो बैटल ऑफ गलवान में दिखेंगे. ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म में वो कर्नल बी संतोष बाबू के रोल में होंगे. फिल्म की शूटिंग हो गई है. इस बिग बजट फिल्म को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
इसके अलावा सलमान के हाथ में राजा शिवाजी भी है. इस फिल्म में वो Jeeva Mahala के रोल में होंगे. फिल्म में उनका कैमियो अपीरियंस है. ये फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है. सलमान खान को किक 2, दबंग 4, वांटेड 2 में भी देख पाएंगे.
बता दें कि शाहरुख खान और सलमान खान को टाइगर वर्सेस पठान में भी देखा जाएगा. फिल्म को YRF प्रोड्यूस कर रहा है. हालांकि, इस फिल्म की रिलीज डेट और लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है.
