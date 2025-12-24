एसएस राजामौली की तरह इस डायरेक्टर ने भी नहीं दी है एक भी फ्लॉप फिल्म, 3 ब्लॉकबस्टर हिट से बॉक्स ऑफिस पर लाए सुनामी
संदीप रेड्डी वांगा 25 दिसंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. संदीप इंडस्ट्री की पॉपुलर डायरेक्टर हैं. उन्होंने कबीर सिंह, एनिमल जैसी धमाकेदार फिल्में दी हैं.
एसएस राजामौली ऐसे फिल्ममेकर हैं जिनका 100 परसेंट सक्सेस रेट है. उन्होंने आजतक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. एसएस राजामौली की ही तरह ही एक और ऐसे फिल्ममेकर हैं, जिन्होंने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं बनाई. इनका नाम है संदीप रेड्डी वांगा. संदीप रेड्डी वांगा इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर फिल्ममेकर में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में 3 फिल्में बनाई और तीनों ही सक्सेसफुल रही.
8 साल के करियर में 3 फिल्में
उनकी फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. हालांकि, फिल्में विवादों में भी आ जाती हैं. संदीप रेड्डी वांगा ने 2017 में डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म अर्जुन रेड्डी थी. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा नजर आए थे. ये फिल्म बड़ी सक्सेस रही थी. फिल्म ने 32 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
इस फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने शाहिद कपूर के साथ मिलकर अर्जुन रेड्डी का रीमेक बनाया. इस रीमेक का नाम था कीबर सिंह. ये फिल्म 2019 में रिलीजज हुई थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई. फिल्म ने 278.24 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.
इसके बाद वो 2023 में एनिमल लेकर आए. इस फिल्म में रणबीर कपूर नजर आए. एनिमल ब्लॉकबस्टर हिट रही. फिल्म ने 554 करोड़ का कलेक्शन किया था.
1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं संदीप रेड्डी वांगा
अब संदीप रेड्डी वांगा फल्म स्पिरिट लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में प्रभास नजर आने वाले हैं. स्पिरिट में पहले दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं. लेकिन दीपिका को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है. दीपिका की जगह एक्ट्रेस तृप्ति ने ले ली है. फिलहाल संदीप रेड्डी वांगा की तीनों फिल्मों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 864.24 करोड़ है. संदीप रेड्डी वांगा को 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के लिए सिर्फ 135.76 करोड़ की जरुरत है. फिल्म स्पिरिट से तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने की उम्मीदें हैं.
इसके अलावा फिल्म एनिमल का भी सेकंड पार्टे आने वाला है, जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड हैं.
