शाहरुख खान vs सलमान खान: किसके पास है कितनी महंगी गाड़ियां, देखें लिस्ट

Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान काफी लैविश लाइफ जीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से किसके पास ज्यादा महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 11:58 AM (IST)
शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही बॉलीवुड के सुपस्टार हैं. इन दोनों खान ने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और ये अपने फैंस के दिलों पर राज करत हैं. इन सबके बीच ये सुपरस्टार अपनी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से खूब कमाई करते हैं और काफी लैविश लाइफ भी जीते हैं. इसी के साथ चलिए आज यहां इस रिपोर्ट में जानते हैं शाहरुख खान और सलमान खान में से किसके पास ज्यादा महंगी कारों का कलेक्शन है.

शाहरुख खान के पास कितनी हैं महंगी गाड़ियां?
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान न सिर्फ़ अपनी फ़िल्मों के लिए, बल्कि अपने आलीशान लाइफस्टाइल के लिए भी फेमस हैं. वे काफी महंगे और लग्जरी बंगले मन्नत में रहते हैं. उनकी शानो-शौकत और बेहतरीन चीज़ों के प्रति उनका प्यार उनकी कारों तक भी फैला हुआ है. उनके लैविश कार कलेक्शन में पावरफुल स्पोर्ट्स कारें, लक्ज़री सेडान और ग्रैंड टूरर कारें शामिल हैं.

  • बुगाटी वेरॉन: शाहरुख खान के कलेक्शन में ये सबसे पावरफुल और महंगी कार है. कथित तौर पर इसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है.
  • BMW कलेक्शन: शाहरुख खान के पास BMW 7 सीरीज और BMW i8 कारें हैं. BMW 7 सीरीज की कीमत 1.35 करोड़ रुपये और BMW i8 की कीमत 2.62 करोड़ रुपये है.
  • मर्सिडीज-बेंज कलेक्शन: अभिनेता के पास 'एस-क्लास' और 'जीएलई' कारें हैं. एस-क्लास की कीमत 1.77 करोड़ रुपये से 1.86 करोड़ रुपये के बीच है. 'जीएलई' की कीमत 88 लाख रुपये है.
  • रेंज रोवर वोग: 'रेंज रोवर वोग' एक ऐसी कार है जो ऑफ-रोडिंग क्षमताओं और लग्ज़री का ब्लेंज है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक ही गाड़ी में दमदार परफॉर्मेंस और हाई-क्लास स्टाइल दोनों चाहते हैं.
  • बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी: यह कार लंबी ड्राइव और शहर में घूमने के लिए एकदम सही है, जो इसे शाहरुख खान के कलेक्शन में एक बेहतरीन कार बनाती है. इसकी कीमत कथित तौर पर 3.29 करोड़ रुपये है.4
  • रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूपे: शाहरुख खान के कलेक्शन की एक और लग्ज़री कार है रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूपे. इसकी कीमत 9.6 करोड़ रुपये है और इसमें 6.7 लीटर का V12 इंजन लगा है जो 460 बीएचपी और 720 एनएम का टॉर्क देता है.


सलमान खान के पास हैं कितनी महंगी गाड़ियां?
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. उन्हें न सिर्फ़ उनकी फ़िल्मों के लिए, बल्कि उनकी दमदार पर्सनैलिटी, स्टाइलिश लुक्स और लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए भी पसंद किया जाता है. महंगी घड़ियों और डिज़ाइनर कपड़ों से लेकर बेहतरीन कारों तक, सलमान अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से स्टाइल में जीते हैं. एक्टर के पास महंगी गाड़ियां को भी खूब कलेक्शन है.

  • मर्सिडीज-एएमजी जीएलसी 43 कूपे: सलमान खान को ये कार उनके पुराने दोस्त शाहरुख खान ने तोहफे में दी थी. यह कार देश की सबसे तेज़ एसयूवी में से एक है.
  • मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600: कुछ टाइम पहले सलमान खान ने अपने कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600 को शामिल किया था. GLS 600 का बेस प्राइस लगभग 3.39 करोड़ रुपये है. वहीं बुलेटप्रूफ की  कीमत 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.
  • बीएमडब्ल्यू एक्स6 – सलमान खान के गैरेज में बीएमडबल्यू एक्स 6 भी है. इसकी कीमत 1.16 करोड़ रुपये है.
  • मर्सिडीज-बेंज GLE43 AMG- सलमान खान के कार कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज GLE43 AMG भी शामिल है. इस लग्जरी कार की कीमत  1.92 करोड़ रुपये है.
  • रेंज रोवर एससी एलडब्ल्यूबी 3.0-सलमान खान की रेंस रोवर एससी एलडब्ल्यबी भी काफी एक्सपेंसिव कार है. इसकी कीमत 3.16 करोड़ है.
  • इनके अलावा सलमान खान के कार कलेक्शन में टोयोटा लैंड क्रूजर एलसी200, ऑडी आरएस7, बुलेटप्रूफ निसान पेट्रोल, ऑडी ए8एल, लैंड रोवर रेंज रोवर वोग भी शामिल हैं.

 


14 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Shah Rukh Khan SALMAN KHAN
