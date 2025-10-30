घर बैठे ले सकते है किंग खान की फिल्मों का मजा, शाहरुख की 10 टॉप फिल्में ओटीटी पर

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी शानदार एक्टिंग और रोमांटिक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. उनकी फिल्में बार-बार देखने लायक होती हैं और कभी पुरानी नहीं लगतीं. अगर आप ओटीटी पर शाहरुख की बेहतरीन रोमांटिक फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है.

तो चलिए जानते हैं कि शाहरुख खान की टॉप 10 फिल्मों को आप किन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं और कहां ले सकते हैं किंग खान की शानदार फिल्मों का मजा.

1.दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' डायरेक्शन आदित्य चोपड़ा ने किया था .इसमें शाहरुख खान और काजोल मुख्य रोल में थे. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है

2.कुछ-कुछ होता है

'कुछ-कुछ होता है' फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और यह फिल्म 1998 को रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान मुख्य रोल में थे.यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

3.वीर जारा

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म में वीर जारा एक प्रेम कहानी है. फिल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था. इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

4.बाजीगर

शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर साल 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी ने मुख्य रोल निभाया है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं

5. जवान

'जवान' फिल्म 2023 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था.फिल्म का डायरेक्शन एटली ने किया था, और इसकी मुख्य स्टारकास्ट में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण हैं. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है

6. पठान

2023 की रिलीज हुई फिल्म'पठान' का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया था, और इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य स्टार्स के रूप में हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

7. डंकी

'डंकी' फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और यह 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, और बोमन ईरानी के अलावा विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे स्टार्स मुख्य रोल में थे. यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

8. चक दे इंडिया

'चक दे इंडिया' का डायरेक्शन शिमित अमीन ने किया है, जो 2007 को रिलीज हुई थी.मुख्य स्टार्स में शाहरुख खान के साथ-साथ विद्या मालवदे, चित्राशी रावत, सागरिका घाटगे, तान्या अब्रोल और शिल्पा शुक्ला जैसी स्टार्स शामिल थीं. यह फिल्म जी 5 औरअमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है

9. डॉन : द चेज बिगिन्स

2006 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉन : द चेज बिगिन्स' अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'डॉन' (1978) की रीमेक है, शाहरुख की फिल्म काफी हिट साबित हुई. डॉन (2006) में प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, बोमन ईरानी, अर्जुन रामपाल और ईशा कोप्पिकर जैसे स्टार्स शामिल थे. यह नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

10. ओम शांति ओम

'ओम शांति ओम' का डायरेक्शन फराह खान ने किया था और यह 2007 को रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि श्रेयस तलपडे, अर्जुन रामपाल और किरण खेर अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं.यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.