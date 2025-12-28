सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' से घबराई 'अल्फा'! मेकर्स ने फिर पोस्टपोन की फिल्म की रिलीज डेट

सलमान खान के 60वें बर्थडे (27 दिसंबर) पर उनकी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी. फिल्म 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. ऐसे में सलमान खान की फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' से होने वाला था. लेकिन इस क्लैश से बचने के लिए यशराज फिल्म्स एक बार फिर 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन करने के बारे में सोच रही है.

ये दूसरी बार है जब 'अल्फा' की रिलीज डेट पोस्टपोन होगी. इससे पहले फिल्म 25 दिसंबर 2025 को ही थिएटर्स में आने वाली थी. लेकिन वीएफएक्स में देरी होने की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी, जिसके बाद फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब 'बैटल ऑफ गलवान' की वजह से 'अल्फा' की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ने जा रही है.

जल्द रिलीज हो सकती है 'अल्फा' की नई रिलीज डेट

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्र के हवाले से लिखा- वाईआरएफ ने पहले 17 अप्रैल को एक अस्थायी तारीख के तौर पर अनाउंस किया था क्योंकि ये रिलीज के लिए एक अच्छा समय था और इससे पहले किसी फिल्म की रिलीज अनाउंस नहीं हुई थी. अब आदित्य चोपड़ा को पता चला है कि सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान भी इसी तारीख को रिलीज होनी है. दोनों के बीच लंबे समय से रिलेशन्स हैं और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो 17 अप्रैल की तारीख सलमान के लिए छोड़ देंगे. वाईआरएफ को अगले कुछ महीनों के लिए फिल्म रिलीज कैलेंडर का आकलन करने के बाद अल्फा की नई रिलीज डेट जल्द ही कर अनाउंस देनी चाहिए.'

'अल्फा' की स्टार कास्ट

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'अल्फा' एक स्पाई-थ्रिलर है. इस फीमेल लीड फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य किरदार में नजर आएंगी. इसके अलावा बॉबी देओल विलेन अवतार में दिखाई दे सकते हैं. वहीं अनिल कपूर भी शिव रावेल के डायरेक्शन वाली इस फिल्म का हिस्सा होंगे.