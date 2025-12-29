आर्यन खान केस के दौरान शाहरुख ने रोक दी थी 'जवान' की शूटिंग, नहीं करते थे किसी से बात
साल 2023 की सुपरहिट फिल्म 'जवान' में काम कर चुकीं एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने शाहरुख खान के जीवन के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया. उस मुश्किल दौर के बावजूद एसआरके ने कभी सेट पर अपना आपा नहीं खोया.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी. हालांकि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब शाहरुख खान का परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था. यह मुश्किल वक्त तब आया जब उनके बेटे आर्यन खान का नाम एक ड्रग्स मामले में काफी उछाला गया.
किसी से कभी शेयर नहीं की फीलिंग
गिरिजा ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस गिरिजा ओक ने बताया कि जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त शाहरुख खान ने अपनी शूटिंग रोक दी और दुनिया से कट गए थे. इस दौरान वह अपने बेटे के लिए पूरी तरह से चिंतित थे और अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे.
विवादों के बीच कूल रहे एसआरके
गिरिजा ओक ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में काम किया.उन्होंने कहा, 'मैंने उनके साथ उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में शूट किया. जवान की शूटिंग के दौरान ही आर्यन खान का केस चल रहा था.
इसके बाद लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा के दौरान उनके द्वारा की गई दुआ को लेकर भी एक विवाद हुआ. लोगों ने उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और यह सब बहुत ही खराब तरीके से किया गया. इसके बावजूद उस आदमी की लोकप्रियता कम नहीं हुई.
इतना सब कुछ होने के बावजूद, उन्होंने कभी सेट पर अपना आपा नहीं खोया. उन्होंने कभी किसी पर चिल्लाया नहीं. मुझे यकीन है कि उस समय वह अंदर से बहुत उथल-पुथल से गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वह समय पर आते थे और हमेशा अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते थे.
3-4 महीनों तक कहीं नहीं दिखे एसआरके
गिरिजा ने बताया कि उन्होंने शाहरुख के साथ कई महीनों तक शूट किया और दो साल किसी के व्यक्तित्व को समझने के लिए काफी होते हैं.उ न्होंने कहा, 'जब केस हुआ, तो 3-4 महीनों तक शाहरुख खान ने न तो कोई पब्लिक इवेंट अटेंड किया और न ही जवान की शूटिंग की.
उस समय किसी को भी मिस्टर खान तक पहुंच नहीं थी. हम उनसे तब मिले, जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई और तब तक केस लगभग खत्म हो चुका था. वह बिल्कुल वही इंसान थे जो पहले थे पूरी तरह पेशेवर, शांत और गरिमामय'.
