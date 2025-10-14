शाहरुख खान ने शेयर किया प्राइवेट वीडियो, बिना पासवर्ड नहीं खोल पाएंगे, जानें कैसे देखें

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी फिल्मों से लाखों लोगों के दिलों पर राज करते है. अब उनके बेटे आर्यन खान अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लोगों का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में शाहरुख खान ने आर्यन की सीरीज का एक बिहाइंड द सीन (बीटीएस) वीडियो शेयर किया, जिससे फैंस इस यंग फिल्ममेकर के टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसे नए अंदाज में पेश किया है.

शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे बिना पासवर्ड के नहीं देखा जा सकता. दरअसल, ये इंस्टाग्राम का एक फीचर है, जिसमें यूजर सीक्रेट कोड के साथ पोस्ट शेयर कर सकते हैं. हालांकि, इंडिया में ये फीचर इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ था. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेटा के साथ मिलकर शाहरुख खान ने इस फीचर को इंडिया में लॉन्च किया है.

आखिर क्या है शाहरुख की इस सीक्रेट पोस्ट में?

शाहरुख खान ने आर्यन के साथ सोमवार को कोलैब्रेशन में एक पोस्ट शेयर की. इसमें लिखा है, “एसआरके की इस रील को अनलॉक करें.” पोस्ट में पोस्ट के सीक्रेट कोड को पहचानने के लिए फैंस को एक हिंट भी दिया गया है. लिखा गया है, “एपिसोड 6 के 4.22 सेकेंड पर देखिए.” यानी सीरीज के इस एपिसोड में ही पासवर्ड छिपा है.

इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “एपिसोड्स तो बहुत हैं, पर बिहाइंड द सीन्स सिर्फ एक.” यानी जो फैन इस कोड को पहचानकर पोस्ट ओपन करने में कामयाब रहेगा उसे एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स रील देखने को मिलेगा.

कैसे देख पायेगें शाहरुख की ये सीक्रेट रील

शाहरुख ने अपने पोस्ट में एक हिंट छोड़ा है. जिसमें लिखा है, “एपिसोड 6 के 4.22 सेकेंड पर देखिए.” हिंट को फॉलो करने पर एक सीन दिखाई देता है जिसमें शाहरुख, रजत बेदी के किरदार के साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं, “जराज, सही?” छिपी हुई रील तक पहुंचने का पासवर्ड है 'Jaraj'.

कब रिलीज हुई ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’?

सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का निर्देशन और लेखन आर्यन खान ने किया है. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, सहर बांबा, राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, अरशद वारसी, मोना सिंह और रजत बेदी जैसे कई कलाकार नजर आए हैं. सीरीज में शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान हाशमी, आमिर खान, रणबीर कपूर जैसे सितारों का कैमियो भी है.

बता दें कि आर्यन खान कि ये सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. और रिलीज के बाद से ही सीरीज लगातार सुर्खियों में है.