रईस डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान को लेकर बात की है. शाहरुख खान ने रईस में लीड रोल निभाया था. राहुल ने बताया कि शाहरुख ने फिल्म स्क्रिप्ट की नरेशन के दौरान उनसे बहुत सवाल किए थे. साथ ही राहुल ने कहा कि शाहरुख ने हर सीन में सरप्राइज किया था.

शाहरुख ने जब किया सरप्राइज

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, 'शाहरुख ने मुझे हर सीन में सरप्राइज किया था. सेकंड सीन जीशान अयूब के साथ बैठकर था और ढाबे पर खाने का था. उन्हें वहां मटन खाना था. हमसे कहा गया था कि वो वहां मटन नहीं खाएंगे और उनका खाना ओबेरॉय किचन से आएगा. मैंने वो सब मंगा लिया था. लेकिन सीन तब तक नहीं होता जब तक वो मटन नहीं खाते, जिस तरह से उन्हें खाना था. क्योंकि फिल्म में वो मियां भाई थे. उन्हें सॉफिस्टिकेटेड नहीं होना था. उस सीन में वो शाहरुख खान नहीं थे. मैं घर से मटन बनवाकर लाया था, हड्डियों के साथ. इसके अलावा ओबेरॉय से फेंसी चिकन भी आया था.'

आगे राहुल ने कहा, 'मैंने उन्हें सीन और कैरेक्टर बताया और कहा कि आपको मटन खाना है. तो उन्होंने कहा मैं तो मटन ही खाऊंगा. ये ठीक है. तुम मटन रखवा दो और टीम को मत बताना. फिर उन्होंने मटन खाया जैसे मियां भाई खाते हैं. ये सीन बहुत नैचुरल था.'

बता दें कि रईस को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया. फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान लीड रोल में थीं. इसके अलावा फिल्म में जीशान अयूब खान, शीबा चड्ढा और अतुल कुलकर्णी जैसे स्टार्स भी फिल्म में थे

शाहरुख के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उन्हें फिल्म किंग में देखा जाएगा. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स भी हैं. किंग को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. फिल्म में शाहरुख खान एक्शन करते दिखेंगे.