हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, 'रामायण' के इतने दिन बाद थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म

शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, 'रामायण' के इतने दिन बाद थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म

King Release Date: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म क्रिसमस 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान को आखिरी बार दिसंबर 2024 में रिलीज हुई फिल्म डंकी में देखा गया था. अब सुपरस्टार अपने एक्शन पैक्ड फिल्म 'किंग' से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. 'किंग' 2026 में ही थिएटर्स में रिलीज होगी, लेकिन फिर भी इसके लिए फैंस को लंबा इंतजार करना होगा. शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. ये फिल्म रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज के डेढ़ महीने बाद थिएटर्स में आएगी.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी 'किंग' क्रिसमस 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. अहम बात ये है कि फिलहाल क्रिसमस रिलीज के लिए कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म लाइनअप नहीं है. ऐसे में शाहरुख खान की 'किंग' को बॉक्स ऑफिस पर एकतरफा राज कर सकती है. मेकर्स अगले हफ्ते 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं.

दो डेट्स पर विचार कर रहे थे मेकर्स
'किंग' की रिलीज डेट को लेकर रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'एसआरके और सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म की रिलीज के लिए कई ऑप्शन्स पर विचार कर रहे थे, जिनमें से दो सबसे आगे थे, 4 दिसंबर और 25 दिसंबर. सभी ऑप्शन्स पर सोचने के बाद, उन्होंने अपनी एक्शन से भरपूर फिल्म के लिए क्रिसमस 2026 की रिलीज डेट फाइनल कर ली है.'

रामायण के 45 दिन बाद रिलीज होगी 'किंग'!
'किंग' के मेकर्स ने 'रामायण' की वजह से फिल्म को 4 दिसंबर की बजाय क्रिसमस पर रिलीज करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट में आगे बताया गया है- 'एसआरके और सिद्धार्थ आनंद रामायण से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जो ऐतिहासिक कमाई कर सकती है. वो किसी भी तरह से इस दिव्य गाथा की कमाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उन्होंने क्रिसमस 2026 की रिलीज डेट तय की है. इससे रामायण और किंग के बीच 45 दिनों का गैप होगा, जिससे दोनों फिल्मों को वो समय मिल जाता है जिसके वे हकदार हैं.'

'किंग' की मेगा स्टार कास्ट
'किंग' में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान नजर आएंगी. सुहाना 'किंग' के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. इसके अलावा दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और अभय वर्मा जैसे कई स्टार भी 'किंग' का हिस्सा हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 07:58 PM (IST)
King :Ramayana King Release Date
