फोटो गैलरी
शाहरुख खान की किंग में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 एक्टर्स आएंगे नजर, जान लें लिस्ट

शाहरुख खान की किंग में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 एक्टर्स आएंगे नजर, जान लें लिस्ट

Shah Rukh khan Film King: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म किंग को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनके साथ टोटल 15 एक्टर्स नजर आएंगे. आइए जानते है किन-किन एक्टर्स का नाम है शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 08:24 PM (IST)
सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में अपने 60वें जन्मदिन को बेहद शानदार अंदाज में मनाया. इसी बीच उन्होंने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ का टीजर रिलीज कर दिया. शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ को बॉलीवुड की सबसे बड़ी और चर्चित आने वाली फिल्मों में से एक माना जा रहा है. फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रहे हैं.

शाहरुख का लुक रिवील
शाहरुख के बर्थडे पर मेकर्स ने फिल्म का टाइटल और पहला पोस्टर दोनों रिलीज कर दिए, जिसमें किंग खान का बिल्कुल नया लुक नजर आया. पोस्टर में शाहरुख सॉल्ट-एंड-पेपर लुक, दाढ़ी, चश्मा और मस्कुलर बॉडी में अपने खास स्वैग के साथ दिख रहे हैं. उनका ये नया स्टाइल फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

वहीं फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, फिल्म ‘किंग’ की पूरी स्टारकास्ट की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. लोग अब बेसब्री से देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ कौन-कौन से सितारे नजर आने वाले हैं.

15 एक्टर्स आएंगे नजर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ 15 एक्टर्स आएंगे नजर आएंगे जिसमें दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन अहम किरदारों में होंगे. वहीं, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अनिल कपूर, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ जैसे दमदार कलाकार भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

इसके अलावा फिल्म में सुहाना खान, सौरभ शुक्ला, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा, अर्जुन दास, एस.जे. सूर्य और जीशु सेनगुप्ता भी दिखाई देंगे. इतने बड़े स्टार्स के साथ ‘किंग’ को अब तक की सबसे ग्रैंड फिल्मों में से एक माना जा रहा है.

फिल्म की कहानी
वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी दो अलग-अलग टाइमलाइन पर आधारित होगी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान इसमें एक ही किरदार के दो अलग-अलग पड़ावों को निभाते नजर आएंगे. फिल्म के यंग फेज में शाहरुख का किरदार राघव जुयाल से भिड़ेगा, जो फिल्म में विलेन की भूमिका में हैं, जबकि बड़े उम्र वाले फेज में उनका सामना अभिषेक बच्चन से होगा. 

बता दें, ‘किंग’ को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है और इसे सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है. यह फिल्म हाई-ऑक्टेन एक्शन, दमदार कहानी और शानदार परफॉर्मेंस से भरपूर होने वाली है.

Published at : 07 Nov 2025 08:24 PM (IST)
Deepika Padukone Abhishek Bachchan Shah Rukh Khan #king
