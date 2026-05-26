फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं. पहले इसमें रणवीर सिंह बतौर लीड एक्टर नजर आने वाले थे लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों स्टार्स के बीच विवाद काफी गहरा गया. फरहान ने रणवीर के खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज कराई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन की ओर से शख्त रुख अपनाते हुए 'नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव' इश्यू कर दिया. अब मामला काफी चर्चा में आ गया.

वहीं, जब 'डॉन' की चर्चा हो तो इस बीच शाहरुख और अमिताभ बच्चन की 'डॉन' की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. 'डॉन 3' के विवाद के बीच शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' से जुड़ा किस्सा सुर्खियों में आ गया है. ये किस्सा सालों पुराना है जब एक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वो 300 फीट से कूद गए थे. इसका एक वीडियो भी सामने आया था और उन्होंने इसके बारे में भी खुद खुलासा किया था. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में...

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शाहरुख खान ने बताया था बिहाइंड द सीन का किस्सा

दरअसल, साल 2010 में शाहरुख खान ने एक्स (उस समय ट्विटर) पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था. इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए थे. इसी बीच उन्होंने खुद 'डॉन 2' की शूटिंग से जुड़ा किस्सा बताया था. एक्टर ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'मैंने अभी डॉन के लिए 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से बेस जंप किया. क्योंकि आप सब मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं उड़ सकता हूं. अब बच्चों को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बताने का समय आ गया है.'

Just did a over 300 feet base jump for Don...cos u all make me believe i can fly. Time to tell kids about the birds and the bees...ha ha — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 12, 2010

शाहरुख खान ने अपनी अगली एक्स पोस्ट में लिखा था, 'मेरी छलांग दिन का आखिरी शॉट था. मैं अपनी डुप्लीकेट और एक्शन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पहले वाइड शॉट्स लिए और मुझे आत्मविश्वास दिलाया.' हालांकि, बाद में एक्टर की छलांग का बिहाइंड द सीन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें अभिनेता को हारनेस बांधकर छलांग लगाते देखा गया था. ये काफी वायरल हुआ था.

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my jump was last shot of day. want to thank my duplicate & action team, to do it before me for wide shots & make me feel confident about it — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 12, 2010

'डॉन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का बजट 76 करोड़ रुपये थे. जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 108.51 करोड़ रहा था. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 210.35 करोड़ का बिजनेस किया था. इतना ही नहीं, इसने ओवरसीज में भी बेहतरीन कमाई की थी. फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 65.62 करोड़ रहा था. ये साल 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में से एक थी.

इसके साथ ही अगर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें शाहरुख खान के साथ ही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी लीड रोल में थीं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हुई थी. उनके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, ओम पुरी, बोमन ईरानी, कुणाल कपूर और नवाब शाह जैसे कलाकार भी अहम रोल में थे.