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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब 'डॉन 2' की शूटिंग के दौरान 300 फीट की ऊंचाई से कूद गए थे शाहरुख खान, मेकर्स की थम गई थीं सांसें

जब 'डॉन 2' की शूटिंग के दौरान 300 फीट की ऊंचाई से कूद गए थे शाहरुख खान, मेकर्स की थम गई थीं सांसें

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर काफी विवाद गहराया हुआ है. ऐसे में आपको शाहरुख खान की 'डॉन 2' से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं, जब उन्होंने शूटिंग के दौरान 300 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी थी.

By : राहुल यादव | Updated at : 26 May 2026 08:07 PM (IST)
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फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चर्चा में हैं. पहले इसमें रणवीर सिंह बतौर लीड एक्टर नजर आने वाले थे लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों स्टार्स के बीच विवाद काफी गहरा गया. फरहान ने रणवीर के खिलाफ FWICE में शिकायत दर्ज कराई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन की ओर से शख्त रुख अपनाते हुए 'नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव' इश्यू कर दिया. अब मामला काफी चर्चा में आ गया.

वहीं, जब 'डॉन' की चर्चा हो तो इस बीच शाहरुख और अमिताभ बच्चन की 'डॉन' की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. 'डॉन 3' के विवाद के बीच शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' से जुड़ा किस्सा सुर्खियों में आ गया है. ये किस्सा सालों पुराना है जब एक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वो 300 फीट से कूद गए थे. इसका एक वीडियो भी सामने आया था और उन्होंने इसके बारे में भी खुद खुलासा किया था. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में...

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शाहरुख खान ने बताया था बिहाइंड द सीन का किस्सा

दरअसल, साल 2010 में शाहरुख खान ने एक्स (उस समय ट्विटर) पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था. इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए थे. इसी बीच उन्होंने खुद 'डॉन 2' की शूटिंग से जुड़ा किस्सा बताया था. एक्टर ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'मैंने अभी डॉन के लिए 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से बेस जंप किया. क्योंकि आप सब मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं उड़ सकता हूं. अब बच्चों को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बताने का समय आ गया है.'

 

शाहरुख खान ने अपनी अगली एक्स पोस्ट में लिखा था, 'मेरी छलांग दिन का आखिरी शॉट था. मैं अपनी डुप्लीकेट और एक्शन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पहले वाइड शॉट्स लिए और मुझे आत्मविश्वास दिलाया.' हालांकि, बाद में एक्टर की छलांग का बिहाइंड द सीन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें अभिनेता को हारनेस बांधकर छलांग लगाते देखा गया था. ये काफी वायरल हुआ था.

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'डॉन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर शाहरुख खान की फिल्म 'डॉन 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का बजट 76 करोड़ रुपये थे. जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 108.51 करोड़ रहा था. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 210.35 करोड़ का बिजनेस किया था. इतना ही नहीं, इसने ओवरसीज में भी बेहतरीन कमाई की थी. फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 65.62 करोड़ रहा था. ये साल 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में से एक थी. 

इसके साथ ही अगर फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें शाहरुख खान के साथ ही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी लीड रोल में थीं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री हुई थी. उनके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, ओम पुरी, बोमन ईरानी, कुणाल कपूर और नवाब शाह जैसे कलाकार भी अहम रोल में थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान Don 2 DON 3
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