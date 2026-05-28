पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो', जानें- प्रीडिक्शन

The Great Grand Superhero Box Office: क्या बॉलीवुड की टॉप 5 सुपरहीरो ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी जैकी की फिल्म, जानें- पहले दिन का प्रीडिक्शन
The Great Grand Superhero BO Prediction: जैकी श्रॉफ स्टारर 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. क्या ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 5 सुपरहीरो ओपनिंग फिल्मों में जगह बना पाएगी?
शुक्रवार, 29 मई को सिनेमाघरों में एक सुपरहीरो फिल्म रिलीज होन जा रही है. दिलचस्प बात ये है कि जैकी श्रॉफ फिल्म में सुपरहीरो के रोल में नजर आएंगे. ये फैमिली एंटरटेनर 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन' है. बचपन की यादों, दादा-पोते के इमोशनल कर देने वाले रिश्ते से सजी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर भी सभी की निगाहें हैं.
ऐसे में जानते हैं कि जैकी श्रॉफ की 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है. और क्या ये बॉलीवुड की टॉप 5 सुपरहीरो ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो पाएगी?
'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग ?
भारत में सुपरहीरो फिल्मों का दौर हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है. जहां बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने शानदार कमाई की है, वहीं इस जॉनर की मीडिल रेंड फिल्मों को संघर्ष ही करना पड़ा है. वहीं 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का टारगेट पहले दिन लगभग 2 करोड़ रुपये कमाना है ताकि वह बॉलीवुड की टॉप 5 सुपरहीरो फिल्मों में शामिल हो सके.
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फिलहाल, 5वें स्पॉट पर अभिषेक बच्चन की फिल्म 'द्रोणा' है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.8 करोड़ की ओपनिंग की थी. देखने वाली बात होगी कि जैकी श्रॉफ की फिल्म अपने भीड़ू वाले अंदाज से सुपरहीरो के किरदार में दर्शकों को इम्प्रेस कर इस आंकड़े को मात दे पाते हैं या नहीं.
बॉलीवुड की टॉप 5 सुपरहीरो फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन
- कृष 3- 24.25 करोड़
- रा.वन - 18 करोड़
- अ फ्लाइंग जट्ट -7.1 करोड़
- कृष - 5.9 करोड़
- द्रोणा- 1.8 करोड़
'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' के बारे में
'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का निर्देशन मनीष सैनी ने किया है और इसे ज़ी स्टूडियोज द्वारा बनाया गया है. 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' मार्वल या डीसी के स्तर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही है. इसके बजाय, यह एक छोटे बच्चे और उसके दादा के बीच इमोशनल बॉन्ड पर आधारित है, जिसे वह सचमुच एक सुपरहीरो मानता है.
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