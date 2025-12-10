बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान दर्शको के दिलों पर राज करते हैं. उनकी एक्टिंग से लेकर उनके स्टाइल तक के करोड़ों फैंस हैं. वहीं अपनी फिल्मों से फैंस को दीवाना बना देने वाले शाहरुख खान हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करते रहते हैं. वहीं एक्टर ने अब साल 2025 में एक और बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है. दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की अपनी एनुअल लिस्ट जारी की है, और दिलचस्प बात ये है कि शाहरुख खान ने इस लिस्ट में जगह हासिल कर ली है.

दुनिया के सबसे स्टाइलिस्ट लोगों की लिस्ट में शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान का मच अवेटेड मेट गाला डेब्यू न सिर्फ इंटरनेट पर छा गया था बल्कि इसने अब उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाइल सेक्शन की 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की लिस्ट में भी जगह दिलाई है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने किंग खान के इंफ्लूएंस को डिस्क्राइब करते हुए कहा, "अपने फैंस के बीच 'एसआरके' के नाम से मशहूर, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार और दुनिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक ने पहली बार गेस्ट के रूप में मेट गाला को अपने आर्बिट में शामिल किया."

लिस्ट में विवियन विल्सन, निकोल शेर्ज़िंगर, वाल्टन गोगिंस, जेनिफर लॉरेंस, शाई गिलगियस-अलेक्जेंडर, कोल एस्कोला, नोआ वाइल, बेक्का ब्लूम, सबरीना कारपेंटर और एएसएपी रॉकी भी शामिल हैं.

शाहरुख खान के मेट गाला डेब्यू की हुई थी तारीफ

बता दें कि 2025 की थीम "टेलर्ड फॉर यू" के लिए, सब्यसाची मुखर्जी ने एक मास्टरपीस डिज़ाइन किया था.शाहरुख़ ने मेट कार्पेट पर सब्यसाची मुखर्जी के बेहतरीन तस्मानियाई ऊन से बने एक ब्लैक कलर के, ज़मीन तक लंबे, टेलर्ड कोट में कदम रखा था. इस ब्लैक आउटफिट में मोनोग्राम वाले जापानी हॉर्न बटन, नुकीले लैपल, चौड़े कंधे और सिंगल-ब्रेस्टेड फिनिश थी, जो मुगल दरबार की जैकेटों को रिफ्लेक्ट कर रही थी. किंग खान के इस लुक की खूब तारीफ हुई थी.

भारत के सबसे लग्जरी फैशन ब्रांड सब्यसाची के ऑफिशियल हैंडल पर कैप्शन में लिखा था, “ यह कोट हाथ से बुना हुआ, सिंगल ब्रेस्टेड, पीक कॉलर और चौड़े लैपल वाला है. इसे क्रेप डी चाइन सिल्क शर्ट और टेलर्ड सुपरफाइन ऊन ट्राउजर के साथ पहना गया है. प्लीटेड सैटिन कमरबंद इस खास लुक को पूरा करता है. इसके ऊपर एक कस्टम स्टैक पहना गया है और साथ में 18 कैरेट सोने से बना बंगाल टाइगर हेड केन है, जिसमें टूमलाइन, नीलम, ओल्ड माइन कट और ब्रिलियंट कट हीरे जड़े हैं,"

शाहरुख खान अपकमिंग फिल्में

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्टर फिलहाल किंग की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में वे अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन का भी अहम रोल है.