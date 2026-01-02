Shah Rukh Khan अपनी IPL टीम KKR से कितना कमाते हैं, जानें इनकम और नेटवर्थ

बॉलीवुड के किंग खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपनी फिल्मों की वजह से फैंस के बीच छाए रहते हैं. फिलहाल फैंस को शाहरुख खान की किंग की रिलीज डेट अनाउंस होने का इंतजार है. शाहरुख खान फिल्मों के साथ अपनी आईपीएल टीम केकेआर को लेकर भी छाए रहते हैं. आईपीएल टीम को लेकर एक विवाद हो गया है. जिसकी वजह से शाहरुख सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. इसी बीच आपको बताते हैं कि शाहरुख केकेआर से कितना कमाते हैं.

शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 के बाद से एक बार फिर छा चुकी है. 2024 में टीम ने ट्रॉफी जीती थी. अब एक क्रिकेटर को लेकर शाहरुख की टीम सुर्खियों में आ गई हैं. उन्हें बायकॉट करने तक की मांग लोग करने लगे हैं.

कितना कमाते हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान केकेआर से मोटी कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो इससे करोड़ों में कमा लेते हैं. शाहरुख खान टीम से हर साल 250-270 करोड़ कमा लेते हैं. वो इसमें से अपनी टीम पर 100 करोड़ खर्च करते हैं. वो टीम खरीदने से लेकर कई चीजों पर क्रिकेटर पर काफी खर्चा करते हैं. टीम पर पैसा खर्च करने के बाद शाहरुख के पास 150-170 करोड़ तक बचते हैं. जो उनमें और उनके पार्टनर में बंट जाते हैं. बता दें शाहरुख को केकेआर के लिए बीसीसीआई की ओर से टीवी टेलिकास्ट और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई का कुछ शेयर मिलता है. इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, मैच फीस, फ्रेंचाइजी फीस, प्राइज मनी से भी शाहरुख की कमाई होती है.

कितनी है नेटवर्थ

केकेआर की वजह से शाहरुख खान की नेटवर्थ में बहुत ज्यादा इजाफा आया है. हुरुन इंडिया रिच की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 12490 करोड़ हो गई है. इसमें उन्होंने काफी कमाई केकेआर से की है.

शाहरुख के साथ किसका है शेयर

शाहरुख खान की केकेआर की पार्टनर जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स में शाहरुख खान की 55 परसेंट हिस्सेदारी है. उसके बाद 45 परसेंट जूही और उनके पति जय की है.

क्यों हो रहा है विवाद

शाहरुख खान अपनी टीम केकेआर को लेकर विवाद का हिस्सा बन गए हैं. दरअसल टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा है. जिसके बाद से कंट्रोवर्सी हो रही है. बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई लिंचिंग के बाद से ये विवाद बढ़ गया है. लोग शाहरुख खान और उनकी फिल्मों को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

