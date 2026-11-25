अखिल भारतीय इमाम संगठन (AIIO) प्रमुख डॉ. इमाम उमर इलियासी ने हाल ही में एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण, हिन्दू-मुस्लिम शादी सहित कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की. वहीं उमर ने इस्लामी कानूनी शरीयत को लेकर भी बात की. ऐसे में जब उनके सामने शाहरुख खान और गौरी खान की शादी का जिक्र हुआ और पूछा गया कि क्या शरीयत के मुताबिक दोनों की शादी जायज है? आइए जानते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कहा?

शाहरुख-गौरी की शादी पर उमर इलियासी का बड़ा दावा

डॉ. उमर अहमद इलियासी ने इस्लामी कानून शरीयत के बारे में बात करते हुए बताया कि अगर कोई मुस्लिम शख्स यहूदी और क्रिश्चियन धर्म में शादी करता है तो लड़की का धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है. हालांकि वहीं कोई मुस्लिम पुरुष इनके अलावा हिंदू या अन्य धर्म में शादी करता है तो महिला पार्टनर का धर्म परिवर्तन जरूरी है. ऐसे में डॉ. उमर के सामने शाहरुख और गौरी खान की शादी का जिक्र हुआ.

डॉ उमर को बताया गया कि शाहरुख मुसलमान हैं और उनकी पत्नी गौरी हिन्दू हैं. गौरी ने शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदला. तो क्या शाहरुख खान की शादी इस्लाम के नजरिए से जायज है? इस पर उन्होंने कहा, 'अगर शरीयत के मुताबिक बात करें तो लड़की और लड़के दोनों को मुसलमान होना चाहिए. अगर गौरी हिंदू है तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता. शरीयत का एक नियम और कानून है. शरीयत के मुताबिक दोनों को मुसलमान होना चाहिए. अगर वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसका जवाब वो देंगे.'

1991 में हुई थी गौरी और शाहरुख की शादी

शाहरुख खान और गौरी खान की गिनती बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में होती है. शाहरुख मुस्लिम धर्म से हैं और गौरी का जन्म एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था. शाहरुख ने हिंदी सिनेमा में डेब्यू से पहले ही साल 1991 में गौरी से शादी कर ली थी. हालांकि गौरी ने अपना धर्म नहीं बदला.

3 बच्चों के हैं माता-पिता

शादी के बाद शाहरुख और गौरी ने साल 1997 में बड़े बेटे आर्यन खान का वेलकम किया था. जबकि कपल की बेटी सुहाना खान का जन्म साल 2000 में हुआ. वहीं साल 2013 में उनके छोटे बेटे अबराम खान का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था.