बॉलीवुड के पसंदीदा कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा आज 25 नवंबर को अपने बड़े बेटे रियान देशमुख का बर्थडे मना रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर बेटे के साथ अपनी कुछ खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.

रितेश ने बताया कि उनका बेटा उन्हें अपना कॉम्पिटीटर मानता है, वहीं जेनेलिया ने उसके जन्म के दिन को याद करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.

रितेश बोले- तुमसे हारना मेरी जिंदगी का सबसे गर्व भरा पल होगा

रितेश देशमुख ने इंस्टाग्राम पर बेटे रियान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें कुछ तस्वीरें उनकी फिल्म 'राजा शिवाजी' की शूटिंग से जुड़ी हैं. रियान ने इस फिल्म में युवा छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया है. इन फोटोज के साथ रितेश ने बेटे के लिए एक लंबा और प्यारा नोट लिखा.

उन्होंने बताया कि रियान को बड़ा होते देखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है. हर सुबह उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि आज बेटा उन्हें क्या नया बताने वाला है. हालांकि, उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि रियान के ब्रेन-रॉट म्यूजिक और जेन अल्फा वाली भाषा को छोड़ दें तो उसकी हर बात उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है.

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रितेश ने बेटे की हाजिरजवाबी की तारीफ करते हुए लिखा, ‘वह जिस तरह मुझे रोस्ट करता है, उसके सामने मेरे पास कोई जवाब नहीं होता. रियान मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानता है और हमेशा मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता है.’

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं तुम्हारे लिए रास्ता आसान नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम जीतोगे, उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी. तुमसे हारना मेरी जिंदगी का सबसे गर्व भरा पल होगा.'

आखिर में उन्होंने मराठी में बेटे को अपनी जिंदगी का प्यार और गर्व बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी.

जेनेलिया को याद आई बेटे के जन्म से पहले वाली रात

जेनेलिया ने भी बेटे के बर्थडे पर कुछ फोटोज शेयर कीं और उस रात को याद किया जब उन्होंने रियान को जन्म दिया था. उन्होंने बताया कि 24 नवंबर की रात उन्हें आज भी अच्छी तरह याद है. उस वक्त वह प्रेग्नेंट थीं और डॉक्टरों ने बताया था कि उनका बच्चा 25 नवंबर को पैदा होगा.

जेनेलिया ने लिखा कि उस रात उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है. वह रितेश की बाहों में रोई थीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी. जेनेलिया ने लिखा, ‘मैं चाहती हूं कि रियान मैं तुम्हें बता पाती, उस दिन के मेरे लिए क्या मायने हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बता पाउंगी. ’

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उन्होंने आगे लिखा, ‘25 नवंबर 2014 को रियान का जन्म हुआ और उसी दिन एक बच्चे के साथ एक मां का भी जन्म हुआ.’ उन्होंने बेटे रियान से कहा कि जिंदगी उसे कहीं भी ले जाए, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेंगी. पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, 'तुमने मुझे आई का नाम दिया और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस नाम के लायक बनने की कोशिश करती रहूंगी.'