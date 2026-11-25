प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने 75वें मिस यूनिवर्स में इतिहास रच दिया. सभी सुंदरियों को पछाड़ते हुए जेनिफर बैरेटो साल 2026 की मिस यूनिवर्स बनने में कामयाब हुईं. इस रेस में भारत की तरफ से केरलम की 19 साल की काजिया लिज मेजो भी शामिल हुई थीं, लेकिन वो टॉप-30 के आगे नहीं बढ़ पाईं.

हालांकि आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स के 75 साल के इतिहास में अब तक भारत ने तीन बार ये खिताब जीता है. आइए जानते हैं कि भारत की किन तीन हसीनाओं ने अपने सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज पहना है? इनमें से एक का कनेक्शन रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' से है.

सुष्मिता से बनी थीं भारत की पहली मिस यूनिवर्स

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का इतिहास 75 साल पुराना है. इसकी शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया में साल 1992 में हुई थी. भारत ने अपने नाम ये खिताब पहली बार साल 1994 में दर्ज किया था. तब बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन विनर बनी थीं और भारत की पहली मिस यनिवर्स के रूप में खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज की. इसके बाद ही सुष्मिता ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी.

भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स लारा दत्ता का 'रामायण' से कनेक्शन

भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब दूसरी बार साल 2000 में जीता था. इस बार लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनने में कामयाब हुईं. इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगाज अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की साल 2003 की फिल्म 'अंदाज' से शुरू किया था. फिर वो 'मुंबई से आया मेरा दोस्त', 'मस्ती', 'नो एंट्री', 'पार्टनर', 'हाउसफुल', 'भागम भाग', 'बिल्लू' और 'डॉन 2' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहीं. इन दिनों लारा दत्ता, रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इस मूवी में कैकेयी का किरदार निभाया है.

हरनाज संधू हैं भारत की तीसरी मिस यूनवर्स

भारत ने तीसरी बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता साल 2021 में जीती थी. पांच साल पहले ये ताज पंजाब की हरनाज संधू ने पहना था. हालांकि 2021 के बाद भारत के हाथ इस प्रतियोगिता में खाली रहे हैं. केरलम की काजिया लिज मेजो को निराशा झेलनी पड़ी है. बीते 34 सालों में भारत ने इस प्रतियोगिता में तीन बार जीत हासिल की है.