शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
Shah Rukh Khan's King Release: 'किंग' से शाहरुख खान की पहली झलक सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि सुपरस्टार की ये फिल्म कब रिलीज हो सकती है और इसमें कौन-कौन से कलाकार नजर आएंगे.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उन्होंने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करके फैंस को खास सरप्राइज दिया है. 'किंग' से शाहरुख खान की पहली झलक तो सामने आ ही गई है, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है. हम आपको 'किंग' की रिलीज, बजट से लेकर स्टार कास्ट की लिस्ट तक दे रहे हैं.
'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान का खूंखार अवतार देखने को मिला है. इस फिल्म में सुपरस्टार का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा जिसकी झलक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाई दी है. 'किंग' को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने पहले शाहरुख खान की हिट फिल्म पठान को भी डायरेक्ट किया था.
'किंग' की रिलीज डेट और बजट
- 'किंग' साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. हालांकि अभी मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है.
- सैकनिल्क की मानें तो फिल्म 2026 के आखिरी तीन महीनों में रिलीज हो सकती है. 'किंग' को बड़े बजट में तैयार किया जा रहा है.
- बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म को 200 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है.
- रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 200 करोड़ का आंकड़ा पार भी कर सकती है.
'किंग' की मेगा स्टार कास्ट
- शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी.
- सुहाना 'किंग' से बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. इस फिल्म में शाहरुख सुहाना के मेंटर का किरदार अदा कर सकते हैं.
- दीपिका पादुकोण भी फिल्म का हिस्सा होंगी. 'किंग' में एक्ट्रेस के कैमियो होने की खबरें हैं.
- वहीं सालों बाद शाहरुख खान की फिल्म में रानी मुखर्जी भी दिखाई देंगी.
- अनिल कपूर, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ और अभिषेक बच्चन जैसे दिग्गज एक्टर्स भी 'किंग' का मेगा स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.
- 'किंग' में जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी होंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL