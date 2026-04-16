शाहरुख खान के Ex बॉडीगार्ड ने जी शाही जिंदगी, प्राइवेट जेट में किया सफर,5 स्टार होटलों में रहे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'8 पासपोर्ट स्टैम्प्स से भर गए..' शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने जी शाही जिंदगी, प्राइवेट जेट में किया सफर,5 स्टार होटलों में रहे

'8 पासपोर्ट स्टैम्प्स से भर गए..' शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने जी शाही जिंदगी, प्राइवेट जेट में किया सफर,5 स्टार होटलों में रहे

शाहरुख खान की लग्जरी लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है. लेकिन, हाल ही में उनके एक्स बॉडीगार्ड ने उस लग्जरी लाइफ के बारे में बात की है, जिसे उन्होंने किंग खान के संग रहते हुए एक्सपीरियंस किया था.

By : अनुराधा राज | Updated at : 16 Apr 2026 01:55 PM (IST)
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शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने हाल ही में खुलासा किया कि एक वक्त था जब वो एक्टर के संग साए की तरह रहा करते थे. 10 साल तक उन्होंने शाहरुख खान की जिंदगी को बेहद करीब से देखा और खुद भी पहली बार लग्जरी लाइफ का एक्सपीरियंस किया.

यासीन खान ने बताया कि 10 साल में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. पहले वो हवाई जहाज में ट्रैवल करने की सोचा करते थे. लेकिन, शाहरुख खान के साथ रहते हुए उन्होंने प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया और दुनिया भर के फाइव स्टार होटल्स में रहे.

8 पासपोर्ट भर गए

यासीन खान ने बताया,'मैंने शाहरुख सर के साथ जुड़ने से पहले कभी हवाई जहाज को करीब से नहीं देखा था.लेकिन काम की वजह से 8 पासपोर्ट स्टैम्प्स से भर गए.'

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में यासीन ने कहा कि शाहरुख खान संग काम करने के बाद उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई थी. उन्होंने कहा कि इतनी लग्जरी लाइफ जीना मेरे लिए किसी सपने से बिल्कुल भी कम नहीं था.बता दें यासीन ने शाहरुख खान के साथ 2001 से 2011 तक काम किया था.

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लेकिन, किसी पर्सनल कारण से उन्हें काम छोड़ना पड़ा.जब उन्होंने काम छोड़ने से पहले शाहरुख खान को अपनी परेशानी को बारे में बताया तो उन्होंने समझा और सपोर्ट किया.शाहरुख खान ने यासीन को कहा कि वो जब भी वापस आना चाहें दोबारा वापस आ सकते हैं.

साथ ही यासीन ने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ रहते हुए उनका पिता वाला इमोशनल साइड भी देखा.यासीन ने बताया कि शाहरुख खान अपने तीनों बच्चों के बेहद ही करीब हैं.चाहे बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट्स हो या उन्हें स्कूल छोड़ना, शाहरुख खान पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं. यासीन खान ने कहा कि शाहरुख खान कभी भी गौरी भाभी को नहीं कहते कि वो थके हुए हैं. फैमिली के लिए हमेशा वक्त निकाल लेते हैं.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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