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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की 'डंकी' ऑडियंस के साथ क्यों नहीं कर पाई कनेक्ट? राजकुमार हिरानी ने बताया

शाहरुख खान की 'डंकी' ऑडियंस के साथ क्यों नहीं कर पाई कनेक्ट? राजकुमार हिरानी ने बताया

राजकुमार हिरानी ने फिल्म 'डंकी' को लेकर रिएक्ट किया है. शाहरुख खान की ये फिल्म मेनस्ट्रीम ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Jun 2026 05:24 PM (IST)
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शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' को लेकर काफी चर्चा थी. फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया था. ये फिल्म 2023 में आई थी. इस फिल्म से पहली बार राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने साथ काम किया. फिल्म में तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, अनिल ग्रोवर जैसे स्टार्स थे. वहीं विक्की कौशल ने कैमियो अपीरियंस दी थी.

फिल्म ने ठीक-ठाक परफॉर्म किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई जितनी शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की किसी फिल्म से उम्मीद होती है. फिल्म मेनस्ट्रीम ऑडियंस को इंप्रेस करने में फेल हुई थी. अब राजकुमार हिरानी ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

राजकुमार हिरानी ने किया रिएक्ट
राजकुमार हिरानी हाल ही में संजय अरोड़ा के यूट्यूब चैनल पर नजर आए. उन्होंने कहा, 'हर फिल्म हर किसी को अलग तरीके से टच करती है. जब आप 3 इडियट्स बनाते हैं तो ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में हैं. जो हर घर को छूती है. इसीलिए ये घर-घर तक जाती है.'

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आगे उन्होंने कहा, 'तो जब मैं डंकी जैसी फिल्म बनाता हूं तो ये इलीगल इमिग्रेशन तक सीमित हो जाती है. मुझे कनाडा, अमेरिका से फोन आए उन लोगों से जिन्होंने ये वास्तव में किया है और उनकी जिंदगी इससे प्रभावित हुई है. जो लोग वहां रह रहे हैं उन्होंने कहा कि हम यहां रह रहे हैं लेकिन हम परेशान हैं. हमने हमारा देश क्यों छोड़ा. हमें वहां रहना चाहिए था. तो उस सेक्शन के लोग लिमिटेड हैं.'

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'डंकी' के बारे में जानें

डंकी में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई जो पंजाब के छोटे से कस्बे में रहते हैं और लंदन जाना जाते हैं. लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिलता है. इसी कारण से वो इलीगल रास्ते से लंदन जाते हैं. फिल्म को राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों ने लिखा है. फिल्म को शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म और जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है. 

Published at : 25 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Rajkumar Hirani शाहरुख खान Dunki
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