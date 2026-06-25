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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 3200 करोड़ कमाने वाली 'ऑब्सेशन'? हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 3200 करोड़ कमाने वाली 'ऑब्सेशन'? हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

Obsession OTT Release: 'ऑब्सेशन' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. अब फैंस फिल्म का ओटीटी पर इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म ओटीटी पर कब देख पाएंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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हॉलीवुड फिल्म ऑब्सेशन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. करी बार्कर की इस फिल्म का बजट 1 मिलियन डॉलर है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड्स बनाए. अब फैंस इस हॉरर फिल्म का ओटीटी पर रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

ऑब्सेशन ओटीटी पर कब होगी रिलीज
मूवीवेब के मुताबिक, ऑब्सेशन 30 जून से डिजिटल पर रेंट के लिए उपलब्ध रहेगी. फिल्म को खरीदकर भी देख सकते हैं. लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि फिल्म 30 जून को किस समय से स्ट्रीम होगी. फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म Peacock  पर देख पाएंगे. हालांकि, 30 जून से अभी फैंस सिर्फ रेंट पर या फिर खरीदकर ही देख पाएंगे. ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिशन के साथ फिल्म अभी स्ट्रीम नहीं होगी. फिल्म की सब्सक्रिप्शन रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है.

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ऑब्सेशन का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 3200 करोड़ का कलेक्शन किया है. इंडिया में फिल्म ने ग्रॉस 93.60 करोड़ कमाए. वहीं इंडिया में नेट फिल्म ने 79.20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने इंडिया में 1.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 18.55 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में फिल्म के कलेक्शन में इजाफा हुआ और फिल्म ने 31.25 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 22 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 27वें दिन यानी बुधवार को 60 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने 79.20 करोड़ का कलेक्शन किया. 

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फिल्म 15 मई को रिलीज हुई थी. फिल्म में करी बार्कर, Inde Navarrette, माइकल जॉनस्टन जैसे स्टार्स हैं. पहले फोकस फीचर्स ने फिल्म को 2 जून को ओटीटी पर रिलीज करने का प्लान किया था. लेकिन फिर फिल्म के बढ़ते कलेक्शन को देखकर मेकर्स ने प्लान बदल दिया. बता दें कि जब फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी तब 900 शोज मिले थे. लेकिन फिर फिल्म को मिलते पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए शोज बढ़ाए गए. फिल्म के शोज 3300 तक बढ़ाए गए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Jun 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Obsession BOX OFFICE COLLECTION Obsession Ott Release
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