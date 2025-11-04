हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2 स्टेट्स के लिए आलिय भट्ट- अर्जुन कपूर नहीं थे पहले च्वॉइस, चेतन भगत बोले- शाहरुख-प्रियंका को किया था कंसीडर

2 स्टेट्स के लिए आलिय भट्ट- अर्जुन कपूर नहीं थे पहले च्वॉइस, चेतन भगत बोले- शाहरुख-प्रियंका को किया था कंसीडर

आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स काफी पसंद की गई थी. अब चेतन भगत ने बताया कि इस फिल्म के लिए आलिया-अर्जुन पहली च्वॉइस नहीं थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 2 स्टेट्स से आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर ने फैंस का दिल जीत लिया था. दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. ये रोमांटिक फिल्म भी चर्चा में रही थी अब राइटर चेतन भगत ने बताया कि आलिया और अर्जुन इस फिल्म के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे. 

चेतन भगत ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया, 'विशाल भारद्वाज इस फिल्म को बनाने वाले थे. शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा के नाम फिल्म को लेकर सामने आ रहे थे. मुझे याद है कि 2 स्टेट्स सभी के नाम का आर्टिकल तो आया था.'

चेतन भगत ने फिल्म 2 स्टेट्स को लेकर किया रिएक्ट

आगे चेतन भगत ने कहा, 'सच कहूं तो जब उन्होंने कहा कि नया डायरेक्टर ये फिल्म बना रहा है. फिल्म में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट के ले रहे हैं, जिन्होंने एक-एक ही फिल्म की है. मैं ऐसे था कि ठीक है लेकिन ये बातचीत नहीं हुई थी. ये बहुत अच्छी कास्टिंग थी लेकिन इसे लेकर बात नहीं हुई थी. इस कास्टिंग ने फिल्म को फ्रेश बनाया क्योंकि वो दोनों यंग थे. अगर कोई बड़ी उम्र का एक्टर ये करता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा काम कर पाता. लेकिन ये सरप्राइजिंग था.'

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

बता दें कि 2 स्टेट्स में रोनित रॉय, अमृता सिंह और रेवथी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में दो अलग-अलग स्टेट के लोगों की लव स्टोरी, कल्चर और फैमिली बॉन्ड को दिखाया गया था.

FAQ

A- 2 स्टेट्स फिल्म ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?
जवाब- फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 

B- 2 स्टेट्स किस उपन्यास पर बेस्ड है?
जवाब- ये फिल्म चेतन भगत के उपन्यास '2 स्टेट्स: द स्टोरी ऑफ माई मैरिज' पर बेस्ड है.

C- 2 स्टेट्स का बजट क्या है?
जवाब- फिल्म का बजट तकरीबन 45 करोड़ के आसपास है.

D- 2 स्टेट्स कब रिलीज हुई थी?
जवाब- फिल्म 18 अप्रैल 2014 में रिलीज हुई थी.

Published at : 04 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Priyanka Chopra Shah Rukh Khan
